Оренбург - Пари Нижний Новгород 27 Сентября прямая трансляция
Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 10046
27 Сентября 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Пари Нижний Новгород, которое состоится 27 Сентября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оренбург
Оренбург
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
|Давид Деограсия
|Саша Илич
История личных встреч
|12.07.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|2 : 2
|14.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 1
|12.04.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|1 : 1
|24.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 1
|30.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 0
|16.02.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|18.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2
|24.04.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|38-й тур
|2 : 1
|28.10.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|18-й тур
|0 : 0
|17.03.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|28-й тур
|3 : 0
|22.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 0
|20.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 1
|18.09.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 4-й тур
|3 : 1
|14.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 4
|13.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|6 : 3
|22.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 3
|20.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 3
|19.09.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 4-й тур
|1 : 2
|14.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 0
|13.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|0 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РПЛ: «Оренбург» — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|9
|23
|2
|Краснодар
|9
|21
|3
|Локомотив М
|9
|21
|4
|Динамо М
|9
|17
|5
|Спартак М
|9
|16
|6
|ЦСКА
|9
|14
|7
|Ростов
|9
|12
|8
|Рубин
|9
|11
|9
|Динамо Мх
|9
|10
|10
|Крылья Советов
|9
|10
|11
|Акрон
|9
|8
|12
|Пари Нижний Новгород
|9
|7
| 13
Стыковая зона
|Оренбург
|9
|7
| 14
Стыковая зона
|Химки
|9
|7
| 15
Зона вылета
|Ахмат
|9
|6
| 16
Зона вылета
|Факел
|9
|5