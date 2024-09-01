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Оренбург - Пари Нижний Новгород 27 Сентября прямая трансляция

Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 10046
27 Сентября 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 10-й тур
ОренбургПари Нижний Новгород

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Пари Нижний Новгород, которое состоится 27 Сентября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оренбург
Оренбург
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
Испания Давид Деограсия
Сербия Саша Илич
История личных встреч
12.07.2024 Россия — МФЛ Группа Б Оренбург2 : 2Пари Нижний Новгород
14.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур Оренбург3 : 1Пари Нижний Новгород
12.04.2024 Россия — МФЛ Группа Б Пари Нижний Новгород1 : 1Оренбург
24.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Пари Нижний Новгород3 : 1Оренбург
30.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Оренбург1 : 0Пари Нижний Новгород
16.02.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Оренбург2 : 1Пари Нижний Новгород
18.09.2022 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур Пари Нижний Новгород0 : 2Оренбург
24.04.2021 ФНЛ - Первый дивизион 38-й тур Оренбург2 : 1Пари Нижний Новгород
28.10.2020 ФНЛ - Первый дивизион 18-й тур Пари Нижний Новгород0 : 0Оренбург
17.03.2018 ФНЛ - Первый дивизион 28-й тур Оренбург3 : 0Пари Нижний Новгород
22.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур 0 : 0Оренбург
20.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Оренбург1 : 1
18.09.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 4-й тур 3 : 1Оренбург
14.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур Оренбург2 : 4
13.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 6 : 3Оренбург
22.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Пари Нижний Новгород1 : 3
20.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Пари Нижний Новгород1 : 3
19.09.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 4-й тур Пари Нижний Новгород1 : 2
14.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур 0 : 0Пари Нижний Новгород
13.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 0 : 2Пари Нижний Новгород
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РПЛ: «Оренбург» — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит923
2 Краснодар921
3 Локомотив М921
4 Динамо М917
5 Спартак М916
6 ЦСКА914
7 Ростов912
8 Рубин911
9 Динамо Мх910
10 Крылья Советов910
11 Акрон98
12 Пари Нижний Новгород97
13
Стыковая зона
Оренбург97
14
Стыковая зона
Химки97
15
Зона вылета
Ахмат96
16
Зона вылета
Факел95

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