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Аль-Наср - Аль-Вахда 27 Сентября прямая трансляция

Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
27 Сентября 2024 года в 18:20 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 5-й тур
Аль-Наср
Аль-Вахда

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Вахда, которое состоится 27 Сентября 2024 года в 18:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Аль-Вахда
Мекка
Главные тренеры
Португалия Луиш Каштру
История личных встреч
04.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 30-й тур Аль-Наср6 : 0Аль-Вахда
11.11.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 13-й тур Аль-Вахда1 : 3Аль-Наср
20.09.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 4-й тур 0 : 3Аль-Наср
16.09.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 1-й тур 1 : 1Аль-Наср
13.09.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 3-й тур Аль-Наср1 : 1
27.08.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 2-й тур 1 : 4Аль-Наср
22.08.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 1-й тур Аль-Наср1 : 1
19.09.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 4-й тур Аль-Вахда0 : 1
15.09.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 3-й тур 7 : 1Аль-Вахда
28.08.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 2-й тур Аль-Вахда2 : 1
22.08.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 1-й тур Аль-Вахда3 : 3
27.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 34-й тур Аль-Вахда1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аль-Хиляль412
2 Аль-Иттифак49
3 Аль-Иттихад49
4 Аль-Шабаб49
5 Аль-Наср48
6 Аль-Ахли47
7 Аль-Кадисия47
8 Эр-Рияд47
9 Аль-Таавун46
10 Аль-Холуд44
11 Аль-Вахда44
12 Аль-Ороба44
13 Аль-Раед44
14 Аль-Халидж44
15 Дамак43
16
Зона вылета
Аль-Фатех43
17
Зона вылета
Аль-Охдуд41
18
Зона вылета
Аль-Фейха41

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