Аль-Наср - Аль-Вахда 27 Сентября прямая трансляция
Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
27 Сентября 2024 года в 18:20 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Вахда, которое состоится 27 Сентября 2024 года в 18:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Аль-Вахда
Мекка
Главные тренеры
|Луиш Каштру
История личных встреч
|04.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|30-й тур
|6 : 0
|11.11.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|13-й тур
|1 : 3
|20.09.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|4-й тур
|0 : 3
|16.09.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 1-й тур
|1 : 1
|13.09.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|3-й тур
|1 : 1
|27.08.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|2-й тур
|1 : 4
|22.08.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|1-й тур
|1 : 1
|19.09.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|4-й тур
|0 : 1
|15.09.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|3-й тур
|7 : 1
|28.08.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|2-й тур
|2 : 1
|22.08.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|1-й тур
|3 : 3
|27.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|34-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аль-Хиляль
|4
|12
|2
|Аль-Иттифак
|4
|9
|3
|Аль-Иттихад
|4
|9
|4
|Аль-Шабаб
|4
|9
|5
|Аль-Наср
|4
|8
|6
|Аль-Ахли
|4
|7
|7
|Аль-Кадисия
|4
|7
|8
|Эр-Рияд
|4
|7
|9
|Аль-Таавун
|4
|6
|10
|Аль-Холуд
|4
|4
|11
|Аль-Вахда
|4
|4
|12
|Аль-Ороба
|4
|4
|13
|Аль-Раед
|4
|4
|14
|Аль-Халидж
|4
|4
|15
|Дамак
|4
|3
| 16
Зона вылета
|Аль-Фатех
|4
|3
| 17
Зона вылета
|Аль-Охдуд
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Аль-Фейха
|4
|1