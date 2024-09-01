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Плимут Аргайл - Лутон Таун 27 Сентября прямая трансляция

Стадион: Хоум Парк (Плимут, Англия), вместимость: 19500
27 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 7-й тур
Плимут Аргайл
Лутон Таун

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Плимут Аргайл - Лутон Таун, которое состоится 27 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Парк (Плимут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Плимут Аргайл
Плимут
Лутон Таун
Лутон
История личных встреч
09.03.2019 Англия - Первая лига Первая лига. 36-й тур Плимут Аргайл0 : 0Лутон Таун
17.11.2018 Англия - Первая лига Первая лига. 18-й тур Лутон Таун5 : 1Плимут Аргайл
25.02.2017 Англия - Вторая лига Вторая лига. 33-й тур Лутон Таун1 : 1Плимут Аргайл
06.08.2016 Англия - Вторая лига Вторая лига. 1-й тур Плимут Аргайл0 : 3Лутон Таун
19.03.2016 Англия - Вторая лига Вторая лига. 37-й тур Плимут Аргайл0 : 1Лутон Таун
24.10.2015 Англия - Вторая лига Вторая лига. 15-й тур Лутон Таун1 : 2Плимут Аргайл
17.01.2015 Англия - Вторая лига 26-й тур Плимут Аргайл0 : 1Лутон Таун
06.09.2014 Англия - Вторая лига 6-й тур Лутон Таун0 : 1Плимут Аргайл
21.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур 1 : 0Плимут Аргайл
14.09.2024 Англия — Чемпионшип 5-й тур Плимут Аргайл3 : 2
31.08.2024 Англия — Чемпионшип 4-й тур Плимут Аргайл0 : 1
27.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд 2 : 0Плимут Аргайл
24.08.2024 Англия — Чемпионшип 3-й тур 1 : 1Плимут Аргайл
21.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур Лутон Таун2 : 1
14.09.2024 Англия — Чемпионшип 5-й тур 0 : 1Лутон Таун
30.08.2024 Англия — Чемпионшип 4-й тур Лутон Таун1 : 2
27.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд 1 : 1 4 : 1Лутон Таун
24.08.2024 Англия — Чемпионшип 3-й тур 1 : 0Лутон Таун
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Вест Бромвич Альбион616
2
Повышение
Сандерленд615
3
Плей-офф
Бёрнли613
4
Плей-офф
Блэкберн Роверс612
5
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед612
6
Плей-офф
Лидс Юнайтед611
7 Суонси Сити610
8 Уотфорд610
9 Оксфорд Юнайтед69
10 Дерби Каунти69
11 Норвич Сити68
12 Мидлсбро68
13 Бристоль Сити68
14 Куинз Парк Рейнджерс67
15 Лутон Таун67
16 Халл Сити66
17 Сток Сити66
18 Миллуолл65
19 Ковентри Сити65
20 Плимут Аргайл65
21 Престон Норт Энд65
22
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей64
23
Зона вылета
Портсмут63
24
Зона вылета
Кардифф Сити61

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