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Ульм 1846 - Айнтрахт Б 27 Сентября прямая трансляция

Стадион: Донауштадион (Ульм, Германия), вместимость: 19500
27 Сентября 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 7-й тур
Ульм 1846
Айнтрахт Б

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ульм 1846 - Айнтрахт Б, которое состоится 27 Сентября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Донауштадион (Ульм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ульм 1846
Ульм
Айнтрахт Б
Брауншвейг
История личных встреч
22.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур 1 : 3Ульм 1846
14.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур Ульм 18461 : 2
01.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур 0 : 0Ульм 1846
25.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур Ульм 18461 : 2
16.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала Ульм 18460 : 4
21.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур Айнтрахт Б2 : 0
14.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур 1 : 1Айнтрахт Б
01.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур Айнтрахт Б1 : 2
24.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур 5 : 0Айнтрахт Б
19.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала Айнтрахт Б1 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Фортуна614
2
Повышение
Карлсруэ614
3
Плей-офф за повышение
Магдебург612
4 Падерборн 07612
5 Гамбург611
6 Ганновер-96610
7 Герта610
8 Гройтер Фюрт69
9 Кёльн68
10 Кайзерслаутерн68
11 Нюрнберг67
12 Эльверсберг66
13 Пройссен Мюнстер65
14 Дармштадт 9865
15 Ульм 184664
16
Стыковая зона
Шальке-0464
17
Зона вылета
Айнтрахт Б64
18
Зона вылета
Ян63

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