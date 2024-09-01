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Гройтер Фюрт - Фортуна 27 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия), вместимость: 18000
27 Сентября 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 7-й тур
Гройтер Фюрт
Фортуна

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гройтер Фюрт - Фортуна, которое состоится 27 Сентября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гройтер Фюрт
Фюрт
Фортуна
Дюссельдорф
Главные тренеры
Германия Александер Цорнигер
История личных встреч
20.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Фортуна1 : 0Гройтер Фюрт
12.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Гройтер Фюрт1 : 0Фортуна
18.02.2023 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур Гройтер Фюрт2 : 1Фортуна
14.08.2022 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур Фортуна2 : 2Гройтер Фюрт
23.05.2021 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Гройтер Фюрт3 : 2Фортуна
22.01.2021 Германия - Вторая Бундеслига 17-й тур Фортуна3 : 3Гройтер Фюрт
17.02.2018 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Фортуна1 : 1Гройтер Фюрт
17.09.2017 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Гройтер Фюрт3 : 1Фортуна
18.02.2017 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур Гройтер Фюрт1 : 0Фортуна
11.09.2016 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур Фортуна1 : 1Гройтер Фюрт
21.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур 2 : 0Гройтер Фюрт
15.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур Гройтер Фюрт0 : 0
30.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур 0 : 4Гройтер Фюрт
24.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур Гройтер Фюрт1 : 1
17.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала 0 : 2Гройтер Фюрт
21.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур Фортуна2 : 2
15.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур 0 : 2Фортуна
30.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур Фортуна1 : 0
25.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур 1 : 2Фортуна
18.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала 2 : 0Фортуна
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Фортуна614
2
Повышение
Карлсруэ614
3
Плей-офф за повышение
Магдебург612
4 Падерборн 07612
5 Гамбург611
6 Ганновер-96610
7 Герта610
8 Гройтер Фюрт69
9 Кёльн68
10 Кайзерслаутерн68
11 Нюрнберг67
12 Эльверсберг66
13 Пройссен Мюнстер65
14 Дармштадт 9865
15 Ульм 184664
16
Стыковая зона
Шальке-0464
17
Зона вылета
Айнтрахт Б64
18
Зона вылета
Ян63

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