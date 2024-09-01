Гройтер Фюрт - Фортуна 27 Сентября прямая трансляция
Стадион: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия), вместимость: 18000
27 Сентября 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гройтер Фюрт - Фортуна, которое состоится 27 Сентября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гройтер Фюрт
Фюрт
Фортуна
Дюссельдорф
Главные тренеры
|Александер Цорнигер
История личных встреч
|20.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|1 : 0
|12.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|1 : 0
|18.02.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|21-й тур
|2 : 1
|14.08.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|2 : 2
|23.05.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|3 : 2
|22.01.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|17-й тур
|3 : 3
|17.02.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|17.09.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|3 : 1
|18.02.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|21-й тур
|1 : 0
|11.09.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|1 : 1
|21.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|6-й тур
|2 : 0
|15.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|5-й тур
|0 : 0
|30.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|4-й тур
|0 : 4
|24.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|1 : 1
|17.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|0 : 2
|21.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|6-й тур
|2 : 2
|15.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|5-й тур
|0 : 2
|30.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|4-й тур
|1 : 0
|25.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2
|18.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Фортуна
|6
|14
| 2
Повышение
|Карлсруэ
|6
|14
| 3
Плей-офф за повышение
|Магдебург
|6
|12
|4
|Падерборн 07
|6
|12
|5
|Гамбург
|6
|11
|6
|Ганновер-96
|6
|10
|7
|Герта
|6
|10
|8
|Гройтер Фюрт
|6
|9
|9
|Кёльн
|6
|8
|10
|Кайзерслаутерн
|6
|8
|11
|Нюрнберг
|6
|7
|12
|Эльверсберг
|6
|6
|13
|Пройссен Мюнстер
|6
|5
|14
|Дармштадт 98
|6
|5
|15
|Ульм 1846
|6
|4
| 16
Стыковая зона
|Шальке-04
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Ян
|6
|3