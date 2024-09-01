Динамо Тб - Колхети-1913 27 Сентября прямая трансляция
27 Сентября 2024 года в 18:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 26-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Тб - Колхети-1913, которое состоится 27 Сентября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Тб
Тбилиси
Колхети-1913
Поти
История личных встреч
|27.05.2024
|Грузия — Высшая лига
|17-й тур
|2 : 2
|12.04.2024
|Грузия — Высшая лига
|8-й тур
|0 : 0
|04.12.2018
|Грузия - Высшая лига
|35-й тур
|0 : 2
|27.09.2018
|Грузия - Высшая лига
|26-й тур
|2 : 1
|29.06.2018
|Грузия - Высшая лига
|17-й тур
|3 : 6
|27.04.2018
|Грузия - Высшая лига
|8-й тур
|4 : 1
|29.09.2017
|Грузия - Высшая лига
|28-й тур
|1 : 1
|21.07.2017
|Грузия - Высшая лига
|19-й тур
|6 : 1
|05.05.2017
|Грузия - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 3
|05.03.2017
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 0
|23.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|25-й тур
|1 : 1
|15.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|24-й тур
|1 : 1
|31.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|23-й тур
|1 : 1
|25.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|22-й тур
|3 : 0
|18.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|21-й тур
|1 : 2
|22.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|25-й тур
|2 : 6
|14.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|24-й тур
|2 : 0
|31.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|23-й тур
|0 : 0
|24.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|22-й тур
|3 : 0
|17.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|21-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Дила
|25
|51
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо Кт
|25
|51
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Сабуртало
|26
|49
|4
|Динамо Бт
|25
|36
|5
|Самгурали
|25
|31
|6
|Динамо Тб
|25
|28
|7
|Колхети-1913
|25
|28
| 8
Стыковая зона
|Гагра
|26
|25
| 9
Стыковая зона
|Телави
|26
|24
| 10
Зона вылета
|Самтредиа
|26
|19