22:44 ()
Свернуть список

Динамо Тб - Колхети-1913 27 Сентября прямая трансляция

27 Сентября 2024 года в 18:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 26-й тур
Динамо Тб
Колхети-1913

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Тб - Колхети-1913, которое состоится 27 Сентября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Тб
Тбилиси
Колхети-1913
Поти
История личных встреч
27.05.2024 Грузия — Высшая лига 17-й тур Колхети-19132 : 2Динамо Тб
12.04.2024 Грузия — Высшая лига 8-й тур Динамо Тб0 : 0Колхети-1913
04.12.2018 Грузия - Высшая лига 35-й тур Колхети-19130 : 2Динамо Тб
27.09.2018 Грузия - Высшая лига 26-й тур Динамо Тб2 : 1Колхети-1913
29.06.2018 Грузия - Высшая лига 17-й тур Колхети-19133 : 6Динамо Тб
27.04.2018 Грузия - Высшая лига 8-й тур Динамо Тб4 : 1Колхети-1913
29.09.2017 Грузия - Высшая лига 28-й тур Колхети-19131 : 1Динамо Тб
21.07.2017 Грузия - Высшая лига 19-й тур Динамо Тб6 : 1Колхети-1913
05.05.2017 Грузия - Высшая лига 10-й тур Колхети-19130 : 3Динамо Тб
05.03.2017 Грузия - Высшая лига 1-й тур Динамо Тб1 : 0Колхети-1913
23.09.2024 Грузия — Высшая лига 25-й тур 1 : 1Динамо Тб
15.09.2024 Грузия — Высшая лига 24-й тур Динамо Тб1 : 1
31.08.2024 Грузия — Высшая лига 23-й тур Динамо Тб1 : 1
25.08.2024 Грузия — Высшая лига 22-й тур 3 : 0Динамо Тб
18.08.2024 Грузия — Высшая лига 21-й тур Динамо Тб1 : 2
22.09.2024 Грузия — Высшая лига 25-й тур Колхети-19132 : 6
14.09.2024 Грузия — Высшая лига 24-й тур 2 : 0Колхети-1913
31.08.2024 Грузия — Высшая лига 23-й тур Колхети-19130 : 0
24.08.2024 Грузия — Высшая лига 22-й тур 3 : 0Колхети-1913
17.08.2024 Грузия — Высшая лига 21-й тур Колхети-19132 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Дила2551
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт2551
3
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало2649
4 Динамо Бт2536
5 Самгурали2531
6 Динамо Тб2528
7 Колхети-19132528
8
Стыковая зона
Гагра2625
9
Стыковая зона
Телави2624
10
Зона вылета
Самтредиа2619

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close