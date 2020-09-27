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Дила - Динамо Бт 27 Сентября прямая трансляция

27 Сентября 2024 года в 20:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 26-й тур
Дила
Динамо Бт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дила - Динамо Бт, которое состоится 27 Сентября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дила
Гори
Динамо Бт
Батуми
История личных встреч
27.05.2024 Грузия — Высшая лига 17-й тур Динамо Бт0 : 2Дила
12.04.2024 Грузия — Высшая лига 8-й тур Дила0 : 0Динамо Бт
20.10.2023 Грузия - Высшая лига 30-й тур Динамо Бт1 : 1Дила
20.09.2023 Грузия - Высшая лига 21-й тур Дила1 : 3Динамо Бт
05.05.2023 Грузия - Высшая лига 12-й тур Динамо Бт0 : 2Дила
08.03.2023 Грузия - Высшая лига 3-й тур Дила1 : 1Динамо Бт
16.10.2022 Грузия - Высшая лига 30-й тур Динамо Бт3 : 2Дила
14.08.2022 Грузия - Высшая лига 21-й тур Дила0 : 1Динамо Бт
08.05.2022 Грузия - Высшая лига 12-й тур Динамо Бт3 : 0Дила
08.03.2022 Грузия - Высшая лига 3-й тур Дила2 : 1Динамо Бт
20.09.2024 Грузия — Высшая лига 25-й тур Дила3 : 2
15.09.2024 Грузия — Высшая лига 24-й тур 1 : 1Дила
31.08.2024 Грузия — Высшая лига 23-й тур Дила1 : 3
25.08.2024 Грузия — Высшая лига 22-й тур 1 : 5Дила
17.08.2024 Грузия — Высшая лига 21-й тур Дила1 : 1
23.09.2024 Грузия — Высшая лига 25-й тур Динамо Бт1 : 1
14.09.2024 Грузия — Высшая лига 24-й тур 3 : 0Динамо Бт
01.09.2024 Грузия — Высшая лига 23-й тур Динамо Бт1 : 1
24.08.2024 Грузия — Высшая лига 22-й тур 2 : 1Динамо Бт
18.08.2024 Грузия — Высшая лига 21-й тур Динамо Бт0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Дила2551
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт2551
3
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало2649
4 Динамо Бт2536
5 Самгурали2531
6 Динамо Тб2528
7 Колхети-19132528
8
Стыковая зона
Гагра2625
9
Стыковая зона
Телави2624
10
Зона вылета
Самтредиа2619

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