Пеньяроль - Фламенго 27 Сентября прямая трансляция
27 Сентября 2024 года в 01:00 (+03:00). Кубок Либертадорес — 2024, 1/4 финала. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пеньяроль - Фламенго, которое состоится 27 Сентября 2024 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес — 2024, 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пеньяроль
Монтевидео, Уругвай
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
История личных встреч
|20.09.2024
|Кубок Либертадорес — 2024
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 1
|09.05.2019
|Кубок Либертадорес - 2019
|Группа D. 6-й тур
|0 : 0
|04.04.2019
|Кубок Либертадорес - 2019
|Группа D. 3-й тур
|0 : 1
|23.09.2024
|Уругвай — Примера
|Клаусура. 4-й тур
|0 : 5
|20.09.2024
|Кубок Либертадорес — 2024
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 1
|15.09.2024
|Уругвай — Примера
|Клаусура. 3-й тур
|4 : 0
|08.09.2024
|Уругвай — Примера
|Клаусура. 2-й тур
|1 : 2
|22.08.2024
|Кубок Либертадорес — 2024
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 0
|23.09.2024
|Бразилия - Серия А
|27-й тур
|3 : 2
|20.09.2024
|Кубок Либертадорес — 2024
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 1
|16.09.2024
|Бразилия - Серия А
|26-й тур
|1 : 1
|01.09.2024
|Бразилия - Серия А
|25-й тур
|2 : 1
|26.08.2024
|Бразилия - Серия А
|24-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Гремио
Флуминенсе
|2 : 1
|2 : 1 4 : 2
| Сан-Лоренсо
Атлетико Минейро
|1 : 1
|1 : 0
| Коло-Коло
Хуниор
|1 : 0
|1 : 2
| Пеньяроль
Стронгест
|4 : 0
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Ботафого
Палмейрас
|2 : 1
|2 : 2
| Тальерес
Ривер Плейт
|0 : 1
|2 : 1
| Насьональ М
Сан-Паулу
|0 : 0
|2 : 0
| Фламенго
Боливар
|2 : 0
|1 : 0
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Коло-Коло
Ривер Плейт
|1 : 1
|1 : 0
| Флуминенсе
Атлетико Минейро
|1 : 0
|2 : 0
|Команда
|1
|2
| Ботафого
Сан-Паулу
|0 : 0
|1 : 1 4 : 5
| Фламенго
Пеньяроль
|0 : 1
|27.09