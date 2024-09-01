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Пеньяроль - Фламенго 27 Сентября прямая трансляция

27 Сентября 2024 года в 01:00 (+03:00). Кубок Либертадорес — 2024, 1/4 финала. 2-й матч
Пеньяроль
Фламенго

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пеньяроль - Фламенго, которое состоится 27 Сентября 2024 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес — 2024, 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пеньяроль
Монтевидео, Уругвай
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
История личных встреч
20.09.2024 Кубок Либертадорес — 2024 1/4 финала. 1-й матч Фламенго0 : 1Пеньяроль
09.05.2019 Кубок Либертадорес - 2019 Группа D. 6-й тур Пеньяроль0 : 0Фламенго
04.04.2019 Кубок Либертадорес - 2019 Группа D. 3-й тур Фламенго0 : 1Пеньяроль
23.09.2024 Уругвай — Примера Клаусура. 4-й тур 0 : 5Пеньяроль
20.09.2024 Кубок Либертадорес — 2024 1/4 финала. 1-й матч Фламенго0 : 1Пеньяроль
15.09.2024 Уругвай — Примера Клаусура. 3-й тур Пеньяроль4 : 0
08.09.2024 Уругвай — Примера Клаусура. 2-й тур 1 : 2Пеньяроль
22.08.2024 Кубок Либертадорес — 2024 1/8 финала. 2-й матч 1 : 0Пеньяроль
23.09.2024 Бразилия - Серия А 27-й тур 3 : 2Фламенго
20.09.2024 Кубок Либертадорес — 2024 1/4 финала. 1-й матч Фламенго0 : 1Пеньяроль
16.09.2024 Бразилия - Серия А 26-й тур Фламенго1 : 1
01.09.2024 Бразилия - Серия А 25-й тур 2 : 1Фламенго
26.08.2024 Бразилия - Серия А 24-й тур Фламенго2 : 1
Турнирная таблица
1/8 финала
Команда12
Гремио
Флуминенсе
2 : 1 2 : 1 4 : 2
Сан-Лоренсо
Атлетико Минейро
1 : 1 1 : 0
Коло-Коло
Хуниор
1 : 0 1 : 2
Пеньяроль
Стронгест
4 : 0 1 : 0
Команда12
Ботафого
Палмейрас
2 : 1 2 : 2
Тальерес
Ривер Плейт
0 : 1 2 : 1
Насьональ М
Сан-Паулу
0 : 0 2 : 0
Фламенго
Боливар
2 : 0 1 : 0
1/4 финала
Команда12
Коло-Коло
Ривер Плейт
1 : 1 1 : 0
Флуминенсе
Атлетико Минейро
1 : 0 2 : 0
Команда12
Ботафого
Сан-Паулу
0 : 0 1 : 1 4 : 5
Фламенго
Пеньяроль
0 : 1 27.09

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