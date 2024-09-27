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Ньюкасл Юнайтед - Манчестер Сити 28 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
28 Сентября 2024 года в 14:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Манчестер Сити, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Манчестер Сити
Манчестер
22АнглияврНик Поуп
21АнглиязщТино Ливраменто
5ШвейцариязщФабиан Шер
33АнглиязщДэн Бёрн
25АнглиязщЛлойд Келли
8ИталияпзСандро Тонали
39БразилияпзБруно Гимарайнс
7Бразилияпз Жоэлинтон
10АнглиянпЭнтони Гордон
14ШвециянпАлександер Исак
11АнглиянпХарви Барнс
31Бразилиявр Эдерсон
82АнглиязщРико Льюис
3ПортугалиязщРубен Диаш
25ШвейцариязщМануэль Аканджи
24ХорватиязщЙошко Гвардиол
20ПортугалияпзБернарду Силва
8ХорватияпзМатео Ковачич
19ГерманияпзИлкай Гюндоган
26Бразилиянп Савио
9НорвегиянпЭрлинг Холанд
11БельгиянпЖереми Доку
Главные тренеры
АнглияЭдди Хау
ИспанияХосеп Гвардиола
История личных встреч
16.03.2024Кубок Англии1/4 финалаМанчестер Сити2 : 0Ньюкасл Юнайтед
13.01.2024Англия - Премьер-лига21-й турНьюкасл Юнайтед2 : 3Манчестер Сити
27.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финалаНьюкасл Юнайтед1 : 0Манчестер Сити
19.08.2023Англия - Премьер-лига2-й турМанчестер Сити1 : 0Ньюкасл Юнайтед
04.03.2023Англия - Премьер-лига26-й турМанчестер Сити2 : 0Ньюкасл Юнайтед
21.08.2022Англия - Премьер-лига3-й турНьюкасл Юнайтед3 : 3Манчестер Сити
08.05.2022Англия - Премьер-лига36-й турМанчестер Сити5 : 0Ньюкасл Юнайтед
19.12.2021Англия - Премьер-лига18-й турНьюкасл Юнайтед0 : 4Манчестер Сити
14.05.2021Англия - Премьер-лига36-й турНьюкасл Юнайтед3 : 4Манчестер Сити
26.12.2020Англия - Премьер-лига15-й турМанчестер Сити2 : 0Ньюкасл Юнайтед
21.09.2024Англия — Премьер-лига5-й тур3 : 1Ньюкасл Юнайтед
15.09.2024Англия — Премьер-лига4-й тур1 : 2Ньюкасл Юнайтед
01.09.2024Англия — Премьер-лига3-й турНьюкасл Юнайтед2 : 1
28.08.2024Англия — Кубок лиги2-й раунд1 : 1 3 : 4Ньюкасл Юнайтед
25.08.2024Англия — Премьер-лига2-й тур1 : 1Ньюкасл Юнайтед
24.09.2024Англия — Кубок лиги3-й раундМанчестер Сити2 : 1
22.09.2024Англия — Премьер-лига5-й турМанчестер Сити2 : 2
18.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турМанчестер Сити0 : 0
14.09.2024Англия — Премьер-лига4-й турМанчестер Сити2 : 1
31.08.2024Англия — Премьер-лига3-й тур1 : 3Манчестер Сити
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура АПЛ: «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити513
2
Лига чемпионов
Ливерпуль512
3
Лига чемпионов
Астон Вилла512
4
Лига чемпионов
Арсенал511
5
Лига Европы
Челси510
6 Ньюкасл Юнайтед510
7 Брайтон энд Хоув Альбион59
8 Ноттингем Форест59
9 Фулхэм58
10 Тоттенхэм Хотспур57
11 Манчестер Юнайтед57
12 Брентфорд56
13 Борнмут55
14 Вест Хэм Юнайтед54
15 Лестер Сити53
16 Кристал Пэлас53
17 Ипсвич Таун53
18
Зона вылета
Саутгемптон51
19
Зона вылета
Вулверхэмптон51
20
Зона вылета
Эвертон51

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