Ньюкасл Юнайтед - Манчестер Сити 28 Сентября прямая трансляция
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
28 Сентября 2024 года в 14:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Манчестер Сити, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Манчестер Сити
Манчестер
|22
|вр
|Ник Поуп
|21
|зщ
|Тино Ливраменто
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|25
|зщ
|Ллойд Келли
|8
|пз
|Сандро Тонали
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|7
|пз
|Жоэлинтон
|10
|нп
|Энтони Гордон
|14
|нп
|Александер Исак
|11
|нп
|Харви Барнс
|31
|вр
|Эдерсон
|82
|зщ
|Рико Льюис
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|20
|пз
|Бернарду Силва
|8
|пз
|Матео Ковачич
|19
|пз
|Илкай Гюндоган
|26
|нп
|Савио
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|11
|нп
|Жереми Доку
Главные тренеры
|Эдди Хау
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|16.03.2024
|Кубок Англии
|1/4 финала
|2 : 0
|13.01.2024
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 3
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 0
|19.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|04.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 0
|21.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 3
|08.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|5 : 0
|19.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 4
|14.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|3 : 4
|26.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 0
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|15.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 2
|01.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|28.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 3 : 4
|25.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|24.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|3-й раунд
|2 : 1
|22.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 2
|18.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 0
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 1
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 3
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура АПЛ: «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|5
|13
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|5
|12
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|5
|12
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|5
|11
| 5
Лига Европы
|Челси
|5
|10
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|10
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|5
|9
|8
|Ноттингем Форест
|5
|9
|9
|Фулхэм
|5
|8
|10
|Тоттенхэм Хотспур
|5
|7
|11
|Манчестер Юнайтед
|5
|7
|12
|Брентфорд
|5
|6
|13
|Борнмут
|5
|5
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|5
|4
|15
|Лестер Сити
|5
|3
|16
|Кристал Пэлас
|5
|3
|17
|Ипсвич Таун
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Саутгемптон
|5
|1
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|5
|1
| 20
Зона вылета
|Эвертон
|5
|1