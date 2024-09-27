Эвертон - Кристал Пэлас 28 Сентября прямая трансляция
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40569
28 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Кристал Пэлас, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Кристал Пэлас
Лондон
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|32
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|19
|зщ
|Виталий Миколенко
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|8
|пз
|Орель Мангала
|16
|пз
|Абдулайе Дукуре
|11
|нп
|Джек Харрисон
|7
|нп
|Дуайт Макнил
|10
|нп
|Илиман Ндиайе
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|5
|зщ
|Максанс Лакруа
|6
|зщ
|Марк Гехи
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|12
|зщ
|Даниэль Муньос
|3
|зщ
|Тайрик Митчелл
|20
|пз
|Адам Уортон
|8
|пз
|Хефферсон Лерма
|10
|пз
|Эберечи Эзе
|9
|нп
|Эдди Нкетиа
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
Главные тренеры
|Шон Дайч
|Оливер Гласнер
История личных встреч
|19.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|17.01.2024
|Кубок Англии
|1/32 финала. 0-й матч
|1 : 0
|04.01.2024
|Кубок Англии
|1/32 финала. 3-й матч
|0 : 0
|11.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 3
|22.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 0
|22.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 0
|19.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|3 : 2
|20.03.2022
|Кубок Англии
|1/4 финала
|4 : 0
|12.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 1
|05.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|17.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|3-й раунд
|1 : 1 5 : 6
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 2
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 3
|27.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|3 : 0
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|17.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|3-й раунд
|1 : 2
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
|01.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|27.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|5
|13
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|5
|12
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|5
|12
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|5
|11
| 5
Лига Европы
|Челси
|5
|10
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|10
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|5
|9
|8
|Ноттингем Форест
|5
|9
|9
|Фулхэм
|5
|8
|10
|Тоттенхэм Хотспур
|5
|7
|11
|Манчестер Юнайтед
|5
|7
|12
|Брентфорд
|5
|6
|13
|Борнмут
|5
|5
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|5
|4
|15
|Лестер Сити
|5
|3
|16
|Кристал Пэлас
|5
|3
|17
|Ипсвич Таун
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Саутгемптон
|5
|1
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|5
|1
| 20
Зона вылета
|Эвертон
|5
|1