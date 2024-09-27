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Эвертон - Кристал Пэлас 28 Сентября прямая трансляция

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40569
28 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Эвертон
Кристал Пэлас

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Кристал Пэлас, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Кристал Пэлас
Лондон
1АнглияврДжордан Пикфорд
6АнглиязщДжеймс Тарковски
32АнглиязщДжеррэд Брэнтуэйт
19УкраиназщВиталий Миколенко
37АнглияпзДжеймс Гарнер
8БельгияпзОрель Мангала
16МалипзАбдулайе Дукуре
11АнглиянпДжек Харрисон
7АнглиянпДуайт Макнил
10СенегалнпИлиман Ндиайе
9АнглиянпДоминик Калверт-Льюин
1АнглияврДин Хендерсон
5ФранциязщМаксанс Лакруа
6АнглиязщМарк Гехи
26СШАзщКрис Ричардс
12КолумбиязщДаниэль Муньос
3АнглиязщТайрик Митчелл
20АнглияпзАдам Уортон
8КолумбияпзХефферсон Лерма
10АнглияпзЭберечи Эзе
9АнглиянпЭдди Нкетиа
14ФранциянпЖан-Филипп Матета
Главные тренеры
АнглияШон Дайч
АвстрияОливер Гласнер
История личных встреч
19.02.2024Англия - Премьер-лига25-й турЭвертон1 : 1Кристал Пэлас
17.01.2024Кубок Англии1/32 финала. 0-й матчЭвертон1 : 0Кристал Пэлас
04.01.2024Кубок Англии1/32 финала. 3-й матчКристал Пэлас0 : 0Эвертон
11.11.2023Англия - Премьер-лига12-й турКристал Пэлас2 : 3Эвертон
22.04.2023Англия - Премьер-лига32-й турКристал Пэлас0 : 0Эвертон
22.10.2022Англия - Премьер-лига13-й турЭвертон3 : 0Кристал Пэлас
19.05.2022Англия - Премьер-лига33-й турЭвертон3 : 2Кристал Пэлас
20.03.2022Кубок Англии1/4 финалаКристал Пэлас4 : 0Эвертон
12.12.2021Англия - Премьер-лига16-й турКристал Пэлас3 : 1Эвертон
05.04.2021Англия - Премьер-лига30-й турЭвертон1 : 1Кристал Пэлас
21.09.2024Англия — Премьер-лига5-й тур1 : 1Эвертон
17.09.2024Англия — Кубок лиги3-й раундЭвертон1 : 1 5 : 6
14.09.2024Англия — Премьер-лига4-й тур3 : 2Эвертон
31.08.2024Англия — Премьер-лига3-й турЭвертон2 : 3
27.08.2024Англия — Кубок лиги2-й раундЭвертон3 : 0
21.09.2024Англия — Премьер-лига5-й турКристал Пэлас0 : 0
17.09.2024Англия — Кубок лиги3-й раунд1 : 2Кристал Пэлас
14.09.2024Англия — Премьер-лига4-й турКристал Пэлас2 : 2
01.09.2024Англия — Премьер-лига3-й тур1 : 1Кристал Пэлас
27.08.2024Англия — Кубок лиги2-й раундКристал Пэлас4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити513
2
Лига чемпионов
Ливерпуль512
3
Лига чемпионов
Астон Вилла512
4
Лига чемпионов
Арсенал511
5
Лига Европы
Челси510
6 Ньюкасл Юнайтед510
7 Брайтон энд Хоув Альбион59
8 Ноттингем Форест59
9 Фулхэм58
10 Тоттенхэм Хотспур57
11 Манчестер Юнайтед57
12 Брентфорд56
13 Борнмут55
14 Вест Хэм Юнайтед54
15 Лестер Сити53
16 Кристал Пэлас53
17 Ипсвич Таун53
18
Зона вылета
Саутгемптон51
19
Зона вылета
Вулверхэмптон51
20
Зона вылета
Эвертон51

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