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Шеффилд Уэнсдей - Вест Бромвич Альбион 28 Сентября прямая трансляция

Стадион: Хиллсборо (Шеффилд, Англия), вместимость: 39814
28 Сентября 2024 года в 14:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 7-й тур
Шеффилд Уэнсдей
Вест Бромвич Альбион

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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Уэнсдей - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Хиллсборо (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
ИспанияКарлос Корберан
История личных встреч
27.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й турШеффилд Уэнсдей3 : 0Вест Бромвич Альбион
03.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й турВест Бромвич Альбион1 : 0Шеффилд Уэнсдей
01.07.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 40-й турШеффилд Уэнсдей0 : 3Вест Бромвич Альбион
23.11.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й турВест Бромвич Альбион2 : 1Шеффилд Уэнсдей
29.12.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 25-й турВест Бромвич Альбион1 : 1Шеффилд Уэнсдей
03.10.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й турШеффилд Уэнсдей2 : 2Вест Бромвич Альбион
21.09.2024Англия — Чемпионшип6-й тур2 : 1Шеффилд Уэнсдей
17.09.2024Англия — Кубок лиги3-й раунд0 : 1Шеффилд Уэнсдей
14.09.2024Англия — Чемпионшип5-й турШеффилд Уэнсдей1 : 1
31.08.2024Англия — Чемпионшип4-й тур3 : 0Шеффилд Уэнсдей
27.08.2024Англия — Кубок лиги2-й раунд1 : 5Шеффилд Уэнсдей
21.09.2024Англия — Чемпионшип6-й турВест Бромвич Альбион1 : 0
15.09.2024Англия — Чемпионшип5-й тур0 : 3Вест Бромвич Альбион
31.08.2024Англия — Чемпионшип4-й турВест Бромвич Альбион1 : 0
24.08.2024Англия — Чемпионшип3-й тур1 : 2Вест Бромвич Альбион
17.08.2024Англия — Чемпионшип2-й турВест Бромвич Альбион0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Вест Бромвич Альбион616
2
Повышение
Сандерленд615
3
Плей-офф
Бёрнли613
4
Плей-офф
Блэкберн Роверс612
5
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед612
6
Плей-офф
Лидс Юнайтед611
7 Суонси Сити610
8 Уотфорд610
9 Оксфорд Юнайтед69
10 Дерби Каунти69
11 Норвич Сити68
12 Мидлсбро68
13 Бристоль Сити68
14 Куинз Парк Рейнджерс67
15 Лутон Таун67
16 Халл Сити66
17 Сток Сити66
18 Миллуолл65
19 Ковентри Сити65
20 Плимут Аргайл65
21 Престон Норт Энд65
22
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей64
23
Зона вылета
Портсмут63
24
Зона вылета
Кардифф Сити61

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