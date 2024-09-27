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Дерби Каунти - Норвич Сити 28 Сентября прямая трансляция

Стадион: Прайд Парк (Дерби, Англия), вместимость: 33597
28 Сентября 2024 года в 14:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 7-й тур
Дерби Каунти
Норвич Сити

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дерби Каунти - Норвич Сити, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Прайд Парк (Дерби, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дерби Каунти
Дерби
Норвич Сити
Норидж
История личных встреч
10.04.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 41-й турДерби Каунти0 : 1Норвич Сити
03.10.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турНорвич Сити0 : 1Дерби Каунти
29.12.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 25-й турНорвич Сити3 : 4Дерби Каунти
03.10.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й турДерби Каунти1 : 1Норвич Сити
10.02.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 31-й турДерби Каунти1 : 1Норвич Сити
28.10.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й турНорвич Сити1 : 2Дерби Каунти
02.01.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 25-й турНорвич Сити3 : 0Дерби Каунти
26.11.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 18-й турДерби Каунти1 : 0Норвич Сити
14.03.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 37-й турНорвич Сити1 : 1Дерби Каунти
20.12.2014Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турДерби Каунти2 : 2Норвич Сити
21.09.2024Англия — Чемпионшип6-й тур1 : 0Дерби Каунти
14.09.2024Англия — Чемпионшип5-й турДерби Каунти1 : 0
31.08.2024Англия — Чемпионшип4-й турДерби Каунти3 : 0
27.08.2024Англия — Кубок лиги2-й раунд0 : 0 3 : 2Дерби Каунти
24.08.2024Англия — Чемпионшип3-й тур2 : 1Дерби Каунти
21.09.2024Англия — Чемпионшип6-й турНорвич Сити4 : 1
14.09.2024Англия — Чемпионшип5-й тур1 : 0Норвич Сити
31.08.2024Англия — Чемпионшип4-й тур0 : 1Норвич Сити
27.08.2024Англия — Кубок лиги2-й раунд4 : 0Норвич Сити
24.08.2024Англия — Чемпионшип3-й турНорвич Сити1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Вест Бромвич Альбион616
2
Повышение
Сандерленд615
3
Плей-офф
Бёрнли613
4
Плей-офф
Блэкберн Роверс612
5
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед612
6
Плей-офф
Лидс Юнайтед611
7 Суонси Сити610
8 Уотфорд610
9 Оксфорд Юнайтед69
10 Дерби Каунти69
11 Норвич Сити68
12 Мидлсбро68
13 Бристоль Сити68
14 Куинз Парк Рейнджерс67
15 Лутон Таун67
16 Халл Сити66
17 Сток Сити66
18 Миллуолл65
19 Ковентри Сити65
20 Плимут Аргайл65
21 Престон Норт Энд65
22
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей64
23
Зона вылета
Портсмут63
24
Зона вылета
Кардифф Сити61

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