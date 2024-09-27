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Халл Сити - Кардифф Сити 28 Сентября прямая трансляция

Стадион: МКМ (Халл, Англия), вместимость: 25504
28 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 7-й тур
Халл Сити
Кардифф Сити

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Кардифф Сити, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 7-й тур, оно проводится на стадионе: МКМ (Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Кардифф Сити
Кардифф
Главные тренеры
ГерманияТим Вальтер
ГерманияТим Вальтер
История личных встреч
06.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 41-й турКардифф Сити1 : 3Халл Сити
16.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турХалл Сити3 : 0Кардифф Сити
04.02.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 30-й турХалл Сити1 : 0Кардифф Сити
08.11.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й турКардифф Сити2 : 3Халл Сити
15.04.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 42-й турХалл Сити2 : 1Кардифф Сити
24.11.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й турКардифф Сити0 : 1Халл Сити
22.07.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й турКардифф Сити3 : 0Халл Сити
28.09.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й турХалл Сити2 : 2Кардифф Сити
28.04.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й турХалл Сити0 : 2Кардифф Сити
16.12.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турКардифф Сити1 : 0Халл Сити
20.09.2024Англия — Чемпионшип6-й тур1 : 3Халл Сити
13.09.2024Англия — Чемпионшип5-й турХалл Сити0 : 2
31.08.2024Англия — Чемпионшип4-й тур2 : 0Халл Сити
24.08.2024Англия — Чемпионшип3-й турХалл Сити0 : 0
17.08.2024Англия — Чемпионшип2-й тур1 : 1Халл Сити
21.09.2024Англия — Чемпионшип6-й турКардифф Сити0 : 2
14.09.2024Англия — Чемпионшип5-й тур1 : 0Кардифф Сити
31.08.2024Англия — Чемпионшип4-й турКардифф Сити0 : 2
28.08.2024Англия — Кубок лиги2-й раундКардифф Сити3 : 5
25.08.2024Англия — Чемпионшип3-й тур1 : 1Кардифф Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Вест Бромвич Альбион616
2
Повышение
Сандерленд615
3
Плей-офф
Бёрнли613
4
Плей-офф
Блэкберн Роверс612
5
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед612
6
Плей-офф
Лидс Юнайтед611
7 Суонси Сити610
8 Уотфорд610
9 Оксфорд Юнайтед69
10 Дерби Каунти69
11 Норвич Сити68
12 Мидлсбро68
13 Бристоль Сити68
14 Куинз Парк Рейнджерс67
15 Лутон Таун67
16 Халл Сити66
17 Сток Сити66
18 Миллуолл65
19 Ковентри Сити65
20 Плимут Аргайл65
21 Престон Норт Энд65
22
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей64
23
Зона вылета
Портсмут63
24
Зона вылета
Кардифф Сити61

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