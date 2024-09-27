Блэкберн Роверс - Куинз Парк Рейнджерс 28 Сентября прямая трансляция
Стадион: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия), вместимость: 31367
28 Сентября 2024 года в 14:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Главные тренеры
|Марти Сифуэнтес
История личных встреч
|03.02.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 30-й тур
|1 : 2
|07.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|0 : 4
|25.02.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|1 : 3
|30.07.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|1 : 0
|26.02.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|1 : 0
|19.10.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|1 : 0
|06.02.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 28-й тур
|1 : 0
|07.11.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|3 : 1
|28.01.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|2 : 1
|05.10.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|4 : 2
|22.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|6-й тур
|0 : 0
|14.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|5-й тур
|3 : 0
|31.08.2024
|Англия — Чемпионшип
|4-й тур
|1 : 1
|27.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 2
|24.08.2024
|Англия — Чемпионшип
|3-й тур
|2 : 1
|21.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|6-й тур
|1 : 1
|17.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|3-й раунд
|1 : 2
|14.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|5-й тур
|1 : 1
|30.08.2024
|Англия — Чемпионшип
|4-й тур
|1 : 2
|27.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Вест Бромвич Альбион
|6
|16
| 2
Повышение
|Сандерленд
|6
|15
| 3
Плей-офф
|Бёрнли
|6
|13
| 4
Плей-офф
|Блэкберн Роверс
|6
|12
| 5
Плей-офф
|Шеффилд Юнайтед
|6
|12
| 6
Плей-офф
|Лидс Юнайтед
|6
|11
|7
|Суонси Сити
|6
|10
|8
|Уотфорд
|6
|10
|9
|Оксфорд Юнайтед
|6
|9
|10
|Дерби Каунти
|6
|9
|11
|Норвич Сити
|6
|8
|12
|Мидлсбро
|6
|8
|13
|Бристоль Сити
|6
|8
|14
|Куинз Парк Рейнджерс
|6
|7
|15
|Лутон Таун
|6
|7
|16
|Халл Сити
|6
|6
|17
|Сток Сити
|6
|6
|18
|Миллуолл
|6
|5
|19
|Ковентри Сити
|6
|5
|20
|Плимут Аргайл
|6
|5
|21
|Престон Норт Энд
|6
|5
| 22
Зона вылета
|Шеффилд Уэнсдей
|6
|4
| 23
Зона вылета
|Портсмут
|6
|3
| 24
Зона вылета
|Кардифф Сити
|6
|1