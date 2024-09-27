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Блэкберн Роверс - Куинз Парк Рейнджерс 28 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия), вместимость: 31367
28 Сентября 2024 года в 14:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 7-й тур
Блэкберн Роверс
Куинз Парк Рейнджерс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Главные тренеры
ИспанияМарти Сифуэнтес
История личных встреч
03.02.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 30-й турБлэкберн Роверс1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
07.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й турКуинз Парк Рейнджерс0 : 4Блэкберн Роверс
25.02.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 34-й турКуинз Парк Рейнджерс1 : 3Блэкберн Роверс
30.07.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 1-й турБлэкберн Роверс1 : 0Куинз Парк Рейнджерс
26.02.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 35-й турБлэкберн Роверс1 : 0Куинз Парк Рейнджерс
19.10.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й турКуинз Парк Рейнджерс1 : 0Блэкберн Роверс
06.02.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 28-й турКуинз Парк Рейнджерс1 : 0Блэкберн Роверс
07.11.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й турБлэкберн Роверс3 : 1Куинз Парк Рейнджерс
28.01.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 29-й турБлэкберн Роверс2 : 1Куинз Парк Рейнджерс
05.10.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й турКуинз Парк Рейнджерс4 : 2Блэкберн Роверс
22.09.2024Англия — Чемпионшип6-й тур0 : 0Блэкберн Роверс
14.09.2024Англия — Чемпионшип5-й турБлэкберн Роверс3 : 0
31.08.2024Англия — Чемпионшип4-й тур1 : 1Блэкберн Роверс
27.08.2024Англия — Кубок лиги2-й раундБлэкберн Роверс1 : 2
24.08.2024Англия — Чемпионшип3-й турБлэкберн Роверс2 : 1
21.09.2024Англия — Чемпионшип6-й турКуинз Парк Рейнджерс1 : 1
17.09.2024Англия — Кубок лиги3-й раундКуинз Парк Рейнджерс1 : 2
14.09.2024Англия — Чемпионшип5-й тур1 : 1Куинз Парк Рейнджерс
30.08.2024Англия — Чемпионшип4-й тур1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
27.08.2024Англия — Кубок лиги2-й раундКуинз Парк Рейнджерс1 : 1 4 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Вест Бромвич Альбион616
2
Повышение
Сандерленд615
3
Плей-офф
Бёрнли613
4
Плей-офф
Блэкберн Роверс612
5
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед612
6
Плей-офф
Лидс Юнайтед611
7 Суонси Сити610
8 Уотфорд610
9 Оксфорд Юнайтед69
10 Дерби Каунти69
11 Норвич Сити68
12 Мидлсбро68
13 Бристоль Сити68
14 Куинз Парк Рейнджерс67
15 Лутон Таун67
16 Халл Сити66
17 Сток Сити66
18 Миллуолл65
19 Ковентри Сити65
20 Плимут Аргайл65
21 Престон Норт Энд65
22
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей64
23
Зона вылета
Портсмут63
24
Зона вылета
Кардифф Сити61

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