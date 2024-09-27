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Миллуолл - Престон Норт Энд 28 Сентября прямая трансляция

Стадион: Зе Ден (Лондон, Англия), вместимость: 20146
28 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 7-й тур
Миллуолл
Престон Норт Энд

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Миллуолл - Престон Норт Энд, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Зе Ден (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миллуолл
Лондон
Престон Норт Энд
Престон
Главные тренеры
АнглияПол Хекингботтом
История личных встреч
27.01.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 29-й турМиллуолл1 : 1Престон Норт Энд
21.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 12-й турПрестон Норт Энд1 : 1Миллуолл
15.04.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 42-й турМиллуолл2 : 0Престон Норт Энд
12.11.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турПрестон Норт Энд2 : 4Миллуолл
15.04.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 42-й турПрестон Норт Энд1 : 1Миллуолл
01.02.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й турМиллуолл0 : 0Престон Норт Энд
02.03.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 34-й турМиллуолл2 : 1Престон Норт Энд
28.10.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турПрестон Норт Энд0 : 2Миллуолл
15.02.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 33-й турПрестон Норт Энд0 : 1Миллуолл
03.08.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 1-й турМиллуолл1 : 0Престон Норт Энд
21.09.2024Англия — Чемпионшип6-й тур1 : 1Миллуолл
14.09.2024Англия — Чемпионшип5-й турМиллуолл0 : 1
31.08.2024Англия — Чемпионшип4-й турМиллуолл3 : 0
27.08.2024Англия — Кубок лиги2-й раундМиллуолл0 : 1
24.08.2024Англия — Чемпионшип3-й тур0 : 0Миллуолл
22.09.2024Англия — Чемпионшип6-й турПрестон Норт Энд0 : 0
17.09.2024Англия — Кубок лиги3-й раундПрестон Норт Энд1 : 1 16 : 15
14.09.2024Англия — Чемпионшип5-й тур1 : 1Престон Норт Энд
31.08.2024Англия — Чемпионшип4-й тур3 : 1Престон Норт Энд
27.08.2024Англия — Кубок лиги2-й раунд0 : 5Престон Норт Энд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Вест Бромвич Альбион616
2
Повышение
Сандерленд615
3
Плей-офф
Бёрнли613
4
Плей-офф
Блэкберн Роверс612
5
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед612
6
Плей-офф
Лидс Юнайтед611
7 Суонси Сити610
8 Уотфорд610
9 Оксфорд Юнайтед69
10 Дерби Каунти69
11 Норвич Сити68
12 Мидлсбро68
13 Бристоль Сити68
14 Куинз Парк Рейнджерс67
15 Лутон Таун67
16 Халл Сити66
17 Сток Сити66
18 Миллуолл65
19 Ковентри Сити65
20 Плимут Аргайл65
21 Престон Норт Энд65
22
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей64
23
Зона вылета
Портсмут63
24
Зона вылета
Кардифф Сити61

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