Хетафе - Алавес 28 Сентября прямая трансляция
Стадион: Колисеум (Хетафе, Испания), вместимость: 17393
28 Сентября 2024 года в 15:00 (+03:00). Испания — Примера, 8-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Алавес, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хетафе
Хетафе
Алавес
Витория
|13
|вр
|Давид Сория
|2
|зщ
|Джене
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|4
|зщ
|Хуан Беррокаль
|21
|зщ
|Хуан Иглесиас
|16
|зщ
|Диего Рико
|8
|пз
|Мауро Арамбарри
|5
|пз
|Луис Милья
|7
|пз
|Алекс Сола
|6
|пз
|Крисантус Уче
|9
|нп
|Борха Майораль
|1
|вр
|Антонио Сивера
|12
|зщ
|Сантьяго Моуриньо
|5
|зщ
|Абделькадир Абкар
|4
|зщ
|Александар Седлар
|3
|зщ
|Мануэль Санчес
|24
|пз
|Жоан Жордан
|6
|пз
|Андер Гевара
|18
|пз
|Хон Альдалур
|19
|пз
|Стоичков
|7
|нп
|Карлос Висенте
|11
|нп
|Антонио Мартинес
Главные тренеры
|Хосе Бордалас
|Луис Гарсия Пласа
История личных встреч
|18.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 0
|28.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 0
|26.02.2022
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 2
|11.12.2021
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 1
|31.01.2021
|Испания - Примера
|21-й тур
|0 : 0
|26.09.2020
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 0
|13.07.2020
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 0
|31.08.2019
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 1
|18.01.2019
|Испания - Примера
|20-й тур
|4 : 0
|27.09.2018
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 1
|25.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 0
|22.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 1
|18.09.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|2 : 1
|14.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 0
|01.09.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|0 : 0
|24.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|3 : 2
|20.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|2 : 1
|14.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|3 : 2
|01.09.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 0
|28.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|7
|21
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|7
|17
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|7
|15
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|7
|14
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|7
|13
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Осасуна
|7
|11
|7
|Мальорка
|7
|11
|8
|Алавес
|7
|10
|9
|Райо Вальекано
|7
|9
|10
|Сельта
|7
|9
|11
|Бетис
|7
|9
|12
|Жирона
|7
|8
|13
|Севилья
|7
|8
|14
|Эспаньол
|7
|7
|15
|Леганес
|7
|6
|16
|Реал Сосьедад
|7
|5
|17
|Вальядолид
|7
|5
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|7
|5
| 19
Зона вылета
|Хетафе
|7
|4
| 20
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|7
|3