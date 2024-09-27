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Хетафе - Алавес 28 Сентября прямая трансляция

Стадион: Колисеум (Хетафе, Испания), вместимость: 17393
28 Сентября 2024 года в 15:00 (+03:00). Испания — Примера, 8-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
Хетафе
Алавес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Алавес, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хетафе
Хетафе
Алавес
Витория
13ИспанияврДавид Сория
2Тогозщ Джене
15ПарагвайзщОмар Альдерете
4ИспаниязщХуан Беррокаль
21ИспаниязщХуан Иглесиас
16ИспаниязщДиего Рико
8УругвайпзМауро Арамбарри
5ИспанияпзЛуис Милья
7ИспанияпзАлекс Сола
6НигерияпзКрисантус Уче
9ИспаниянпБорха Майораль
1ИспанияврАнтонио Сивера
12УругвайзщСантьяго Моуриньо
5МароккозщАбделькадир Абкар
4СербиязщАлександар Седлар
3ИспаниязщМануэль Санчес
24ИспанияпзЖоан Жордан
6ИспанияпзАндер Гевара
18ИспанияпзХон Альдалур
19Испанияпз Стоичков
7ИспаниянпКарлос Висенте
11ИспаниянпАнтонио Мартинес
Главные тренеры
ИспанияХосе Бордалас
ИспанияЛуис Гарсия Пласа
История личных встреч
18.05.2024Испания - Примера37-й турАлавес1 : 0Хетафе
28.08.2023Испания - Примера3-й турХетафе1 : 0Алавес
26.02.2022Испания - Примера26-й турХетафе2 : 2Алавес
11.12.2021Испания - Примера17-й турАлавес1 : 1Хетафе
31.01.2021Испания - Примера21-й турХетафе0 : 0Алавес
26.09.2020Испания - Примера3-й турАлавес0 : 0Хетафе
13.07.2020Испания - Примера36-й турАлавес0 : 0Хетафе
31.08.2019Испания - Примера3-й турХетафе1 : 1Алавес
18.01.2019Испания - Примера20-й турХетафе4 : 0Алавес
27.09.2018Испания - Примера6-й турАлавес1 : 1Хетафе
25.09.2024Испания — Примера7-й тур1 : 0Хетафе
22.09.2024Испания — Примера6-й турХетафе1 : 1
18.09.2024Испания — Примера3-й тур2 : 1Хетафе
14.09.2024Испания — Примера5-й тур1 : 0Хетафе
01.09.2024Испания — Примера4-й турХетафе0 : 0
24.09.2024Испания — Примера7-й тур3 : 2Алавес
20.09.2024Испания — Примера6-й турАлавес2 : 1
14.09.2024Испания — Примера5-й тур3 : 2Алавес
01.09.2024Испания — Примера4-й турАлавес2 : 0
28.08.2024Испания — Примера3-й тур1 : 2Алавес
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона721
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид717
3
Лига чемпионов
Атлетико М715
4
Лига чемпионов
Вильярреал714
5
Лига Европы
Атлетик Б713
6
Квалификация Лиги конференций
Осасуна711
7 Мальорка711
8 Алавес710
9 Райо Вальекано79
10 Сельта79
11 Бетис79
12 Жирона78
13 Севилья78
14 Эспаньол77
15 Леганес76
16 Реал Сосьедад75
17 Вальядолид75
18
Зона вылета
Валенсия75
19
Зона вылета
Хетафе74
20
Зона вылета
Лас-Пальмас73

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