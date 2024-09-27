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Осасуна - Барселона 28 Сентября прямая трансляция

Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 23576
28 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 8-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
Осасуна
Барселона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Барселона, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осасуна
Памплона
Барселона
Барселона
1ИспанияврСерхио Эррера
12ИспаниязщХесус Аресо
24ИспаниязщАлехандро Катена
22КамерунзщФлавьен Бойомо
3ИспаниязщХуан Крус
8ИспанияпзПабло Ибаньес
6ИспанияпзЛукас Торро
14ИспанияпзРубен Гарсия
10ИспанияпзАймар Орос
19ИспаниянпБрайан Сарагоса
17ХорватиянпАнте Будимир
13ИспанияврИньяки Пенья
23ФранциязщЖюль Кунде
2ИспаниязщПау Кубарси
5ИспаниязщИньиго Мартинес
3ИспаниязщАлекс Бальде
24ИспаниязщЭрик Гарсия
8Испанияпз Педри
19ИспанияпзЛамин Ямаль
14ИспанияпзПабло Торре
11Бразилияпз Рафинья
9ПольшанпРоберт Левандовски
Главные тренеры
ИспанияВисенте Морено
ГерманияХанс-Дитер Флик
История личных встреч
31.01.2024Испания - Примера20-й турБарселона1 : 0Осасуна
11.01.2024Суперкубок Испании1/2 финалаБарселона2 : 0Осасуна
03.09.2023Испания - Примера4-й турОсасуна1 : 2Барселона
02.05.2023Испания - Примера33-й турБарселона1 : 0Осасуна
08.11.2022Испания - Примера14-й турОсасуна1 : 2Барселона
13.03.2022Испания - Примера28-й турБарселона4 : 0Осасуна
12.12.2021Испания - Примера17-й турОсасуна2 : 2Барселона
06.03.2021Испания - Примера26-й турОсасуна0 : 2Барселона
29.11.2020Испания - Примера11-й турБарселона4 : 0Осасуна
16.07.2020Испания - Примера37-й турБарселона1 : 2Осасуна
24.09.2024Испания — Примера7-й тур0 : 0Осасуна
21.09.2024Испания — Примера6-й турОсасуна2 : 1
16.09.2024Испания — Примера5-й тур3 : 1Осасуна
01.09.2024Испания — Примера4-й турОсасуна3 : 2
29.08.2024Испания — Примера3-й тур4 : 0Осасуна
25.09.2024Испания — Примера7-й турБарселона1 : 0
22.09.2024Испания — Примера6-й тур1 : 5Барселона
19.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур2 : 1Барселона
15.09.2024Испания — Примера5-й тур1 : 4Барселона
31.08.2024Испания — Примера4-й турБарселона7 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура Примеры: «Осасуна» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона721
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид717
3
Лига чемпионов
Атлетико М715
4
Лига чемпионов
Вильярреал714
5
Лига Европы
Атлетик Б713
6
Квалификация Лиги конференций
Осасуна711
7 Мальорка711
8 Алавес710
9 Райо Вальекано79
10 Сельта79
11 Бетис79
12 Жирона78
13 Севилья78
14 Эспаньол77
15 Леганес76
16 Реал Сосьедад75
17 Вальядолид75
18
Зона вылета
Валенсия75
19
Зона вылета
Хетафе74
20
Зона вылета
Лас-Пальмас73

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