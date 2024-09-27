Осасуна - Барселона 28 Сентября прямая трансляция
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 23576
28 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 8-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Барселона, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осасуна
Памплона
Барселона
Барселона
|1
|вр
|Серхио Эррера
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|22
|зщ
|Флавьен Бойомо
|3
|зщ
|Хуан Крус
|8
|пз
|Пабло Ибаньес
|6
|пз
|Лукас Торро
|14
|пз
|Рубен Гарсия
|10
|пз
|Аймар Орос
|19
|нп
|Брайан Сарагоса
|17
|нп
|Анте Будимир
|13
|вр
|Иньяки Пенья
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|2
|зщ
|Пау Кубарси
|5
|зщ
|Иньиго Мартинес
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|24
|зщ
|Эрик Гарсия
|8
|пз
|Педри
|19
|пз
|Ламин Ямаль
|14
|пз
|Пабло Торре
|11
|пз
|Рафинья
|9
|нп
|Роберт Левандовски
Главные тренеры
|Висенте Морено
|Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
|31.01.2024
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 0
|11.01.2024
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|2 : 0
|03.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 2
|02.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 0
|08.11.2022
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 2
|13.03.2022
|Испания - Примера
|28-й тур
|4 : 0
|12.12.2021
|Испания - Примера
|17-й тур
|2 : 2
|06.03.2021
|Испания - Примера
|26-й тур
|0 : 2
|29.11.2020
|Испания - Примера
|11-й тур
|4 : 0
|16.07.2020
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 2
|24.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|0 : 0
|21.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|2 : 1
|16.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|3 : 1
|01.09.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|3 : 2
|29.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|4 : 0
|25.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 0
|22.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 5
|19.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 1
|15.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 4
|31.08.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|7 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура Примеры: «Осасуна» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|7
|21
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|7
|17
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|7
|15
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|7
|14
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|7
|13
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Осасуна
|7
|11
|7
|Мальорка
|7
|11
|8
|Алавес
|7
|10
|9
|Райо Вальекано
|7
|9
|10
|Сельта
|7
|9
|11
|Бетис
|7
|9
|12
|Жирона
|7
|8
|13
|Севилья
|7
|8
|14
|Эспаньол
|7
|7
|15
|Леганес
|7
|6
|16
|Реал Сосьедад
|7
|5
|17
|Вальядолид
|7
|5
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|7
|5
| 19
Зона вылета
|Хетафе
|7
|4
| 20
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|7
|3