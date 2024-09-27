01:52 ()
Онлайн трансляции
Суббота 28 сентября
Свернуть список

Монако - Монпелье 28 Сентября прямая трансляция

Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
28 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
Монако
Монпелье

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Монпелье, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако
Монпелье
Монпелье
16 Швейцария вр Филипп Кён
4 Нидерланды зщ Джордан Тезе
17 Кот-д'Ивуар зщ Уилфрид Синго
5 Германия зщ Тило Керер
12 Бразилия пз Каю Энрике
88 Франция пз Сунгуту Магасса
15 Сенегал пз Ламин Камара
10 Россия пз Александр Головин
9 США пз Фоларин Балогун
18 Япония нп Такуми Минамино
21 Франция нп Джордж Иленикена
16 ДР Конго вр Димитри Берто
77 Мали зщ Фалайе Сако
27 Швейцария зщ Бечир Омерагич
5 Мали зщ Модибо Саньян
21 Франция зщ Лукас Минкарелли
19 Франция пз Рабби Нзингула
22 Франция пз Халил Файад
7 Франция пз Арно Норден
11 Франция пз Тежи Саванье
70 Франция пз Тангуй Кулибали
8 Нигерия нп Акор Адамс
Главные тренеры
Австрия Адольф Хюттер
Армения Мишель Дер Закарян
История личных встреч
12.05.2024 Франция - Лига 1 33-й тур Монпелье0 : 2Монако
03.12.2023 Франция - Лига 1 14-й тур Монако2 : 0Монпелье
30.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур Монако0 : 4Монпелье
09.10.2022 Франция - Лига 1 10-й тур Монпелье0 : 2Монако
23.01.2022 Франция - Лига 1 22-й тур Монпелье3 : 2Монако
24.10.2021 Франция - Лига 1 11-й тур Монако3 : 1Монпелье
15.01.2021 Франция - Лига 1 20-й тур Монпелье2 : 3Монако
18.10.2020 Франция - Лига 1 7-й тур Монако1 : 1Монпелье
14.02.2020 Франция - Лига 1 25-й тур Монако1 : 0Монпелье
05.10.2019 Франция - Лига 1 9-й тур Монпелье3 : 1Монако
22.09.2024 Франция — Лига 1 5-й тур Монако3 : 1
19.09.2024 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур Монако2 : 1
14.09.2024 Франция — Лига 1 4-й тур 0 : 3Монако
01.09.2024 Франция — Лига 1 3-й тур Монако1 : 1
24.08.2024 Франция — Лига 1 2-й тур 0 : 2Монако
22.09.2024 Франция — Лига 1 5-й тур Монпелье3 : 2
15.09.2024 Франция — Лига 1 4-й тур 3 : 0Монпелье
31.08.2024 Франция — Лига 1 3-й тур Монпелье1 : 3
23.08.2024 Франция — Лига 1 2-й тур 6 : 0Монпелье
18.08.2024 Франция — Лига 1 1-й тур Монпелье1 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура Лиги 1: «Монако» — «Монпелье». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ513
2
Лига чемпионов
Марсель513
3
Лига чемпионов
Монако513
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс59
5
Лига Европы
Нант58
6
Квалификация Лиги конференций
Реймс58
7 Ницца57
8 Ренн57
9 Лилль57
10 Страсбург56
11 Гавр56
12 Осер66
13 Брест66
14 Тулуза55
15 Лион54
16
Стыковая зона
Монпелье54
17
Зона вылета
Сент-Этьен53
18
Зона вылета
Анже52

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close