Монако - Монпелье 28 Сентября прямая трансляция
Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
28 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Монпелье, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Монако
Монпелье
Монпелье
|16
|вр
|Филипп Кён
|4
|зщ
|Джордан Тезе
|17
|зщ
|Уилфрид Синго
|5
|зщ
|Тило Керер
|12
|пз
|Каю Энрике
|88
|пз
|Сунгуту Магасса
|15
|пз
|Ламин Камара
|10
|пз
|Александр Головин
|9
|пз
|Фоларин Балогун
|18
|нп
|Такуми Минамино
|21
|нп
|Джордж Иленикена
|16
|вр
|Димитри Берто
|77
|зщ
|Фалайе Сако
|27
|зщ
|Бечир Омерагич
|5
|зщ
|Модибо Саньян
|21
|зщ
|Лукас Минкарелли
|19
|пз
|Рабби Нзингула
|22
|пз
|Халил Файад
|7
|пз
|Арно Норден
|11
|пз
|Тежи Саванье
|70
|пз
|Тангуй Кулибали
|8
|нп
|Акор Адамс
Главные тренеры
|Адольф Хюттер
|Мишель Дер Закарян
История личных встреч
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|0 : 2
|03.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 0
|30.04.2023
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|0 : 4
|09.10.2022
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|0 : 2
|23.01.2022
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|3 : 2
|24.10.2021
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|3 : 1
|15.01.2021
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|2 : 3
|18.10.2020
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|1 : 1
|14.02.2020
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 0
|05.10.2019
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|3 : 1
|22.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|3 : 1
|19.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 1
|14.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|0 : 3
|01.09.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 1
|24.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|0 : 2
|22.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|3 : 2
|15.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|3 : 0
|31.08.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 3
|23.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|6 : 0
|18.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура Лиги 1: «Монако» — «Монпелье». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|5
|13
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|5
|13
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|5
|13
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ланс
|5
|9
| 5
Лига Европы
|Нант
|5
|8
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реймс
|5
|8
|7
|Ницца
|5
|7
|8
|Ренн
|5
|7
|9
|Лилль
|5
|7
|10
|Страсбург
|5
|6
|11
|Гавр
|5
|6
|12
|Осер
|6
|6
|13
|Брест
|6
|6
|14
|Тулуза
|5
|5
|15
|Лион
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Монпелье
|5
|4
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Анже
|5
|2