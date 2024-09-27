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Пройссен Мюнстер - Шальке-04 28 Сентября прямая трансляция

Стадион: Пройссен (Мюнстер, Германия), вместимость: 18050
28 Сентября 2024 года в 21:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 7-й тур
Пройссен Мюнстер
Шальке-04

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пройссен Мюнстер - Шальке-04, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Пройссен (Мюнстер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пройссен Мюнстер
Мюнстер
Шальке-04
Гельзенкирхен
Главные тренеры
ГерманияСаша Хильдман
История личных встреч
22.09.2024Германия — Вторая Бундеслига6-й тур0 : 3Пройссен Мюнстер
13.09.2024Германия — Вторая Бундеслига5-й турПройссен Мюнстер3 : 3
31.08.2024Германия — Вторая Бундеслига4-й тур4 : 1Пройссен Мюнстер
27.08.2024Кубок Германии1/32 финалаПройссен Мюнстер0 : 5
24.08.2024Германия — Вторая Бундеслига3-й турПройссен Мюнстер0 : 1
20.09.2024Германия — Вторая Бундеслига6-й турШальке-043 : 5
13.09.2024Германия — Вторая Бундеслига5-й тур2 : 0Шальке-04
01.09.2024Германия — Вторая Бундеслига4-й турШальке-041 : 3
25.08.2024Германия — Вторая Бундеслига3-й тур2 : 2Шальке-04
17.08.2024Кубок Германии1/32 финала0 : 2Шальке-04
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Фортуна717
2
Повышение
Карлсруэ614
3
Плей-офф за повышение
Магдебург612
4 Падерборн 07612
5 Гамбург611
6 Ганновер-96610
7 Герта610
8 Гройтер Фюрт79
9 Кёльн68
10 Кайзерслаутерн68
11 Ульм 184677
12 Нюрнберг67
13 Эльверсберг66
14 Пройссен Мюнстер65
15 Дармштадт 9865
16
Стыковая зона
Шальке-0464
17
Зона вылета
Айнтрахт Б74
18
Зона вылета
Ян63

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