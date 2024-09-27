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Виллем II - ПСВ Эйндховен 28 Сентября прямая трансляция

Стадион: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды), вместимость: 14700
28 Сентября 2024 года в 17:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Виллем II
ПСВ Эйндховен

Анонс матча
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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виллем II - ПСВ Эйндховен, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виллем II
Тилбург
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
1 Франция вр Томас Дидийон
25 Бельгия зщ Микаэль Тирпан
30 Австрия зщ Раффаэль Бехунек
33 Нидерланды зщ Томми Сент-Яго
5 Исландия зщ Рунар Сигюргейрссон
7 Нидерланды пз Ник Додеман
8 Нидерланды пз Йессе Босх
34 Нидерланды пз Amine Lachkar
16 Нидерланды пз Ринго Мервелд
14 Бельгия пз Cisse Sandra
9 Бельгия нп Киан Васен
1 Аргентина вр Вальтер Бенитес
17 Бразилия зщ Мауро Жуниор
6 Нидерланды зщ Райан Фламинго
18 Франция зщ Оливье Боскальи
22 Нидерланды зщ Йерди Схаутен
32 Бельгия зщ Маттео Дамс
20 Нидерланды пз Гус Тиль
23 Нидерланды пз Йоей Верман
7 США пз Малик Тилльман
11 Бельгия нп Жоан Бакайоко
9 Нидерланды нп Люк де Йонг
Главные тренеры
Нидерланды Петер Бош
История личных встреч
01.05.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур ПСВ Эйндховен4 : 2Виллем II
25.09.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Виллем II2 : 1ПСВ Эйндховен
09.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Виллем II0 : 2ПСВ Эйндховен
08.11.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур ПСВ Эйндховен3 : 0Виллем II
21.08.2020 Товарищеские матчи (клубы) - 2020 Товарищеские матчи Виллем II1 : 1ПСВ Эйндховен
08.02.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур ПСВ Эйндховен3 : 0Виллем II
10.11.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Виллем II2 : 1ПСВ Эйндховен
25.04.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Виллем II0 : 3ПСВ Эйндховен
01.09.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур ПСВ Эйндховен6 : 1Виллем II
10.03.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Виллем II5 : 0ПСВ Эйндховен
21.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур 3 : 2Виллем II
15.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур Виллем II3 : 0
31.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур Виллем II1 : 2
25.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур 1 : 1Виллем II
18.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур Виллем II2 : 0
22.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур 1 : 3ПСВ Эйндховен
17.09.2024 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур 3 : 1ПСВ Эйндховен
14.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур ПСВ Эйндховен2 : 0
01.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур ПСВ Эйндховен3 : 0
24.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур 1 : 7ПСВ Эйндховен
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен618
2
Лига чемпионов
АЗ Алкмар616
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт513
4
Квалификация Лиги Европы
Твенте611
5
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд59
6
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген69
7
Плей-офф Лиги конференций
Спарта69
8
Плей-офф Лиги конференций
Виллем II68
9 Аякс47
10 Гоу Эхед Иглс67
11 Херенвен67
12 НЕК Неймеген66
13 Хераклес66
14 Фортуна66
15 НАК Бреда66
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле64
17
Зона вылета
Алмере Сити62
18
Зона вылета
Валвейк60

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