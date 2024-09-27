Виллем II - ПСВ Эйндховен 28 Сентября прямая трансляция
Стадион: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды), вместимость: 14700
28 Сентября 2024 года в 17:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виллем II - ПСВ Эйндховен, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виллем II
Тилбург
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
|1
|вр
|Томас Дидийон
|25
|зщ
|Микаэль Тирпан
|30
|зщ
|Раффаэль Бехунек
|33
|зщ
|Томми Сент-Яго
|5
|зщ
|Рунар Сигюргейрссон
|7
|пз
|Ник Додеман
|8
|пз
|Йессе Босх
|34
|пз
|Amine Lachkar
|16
|пз
|Ринго Мервелд
|14
|пз
|Cisse Sandra
|9
|нп
|Киан Васен
|1
|вр
|Вальтер Бенитес
|17
|зщ
|Мауро Жуниор
|6
|зщ
|Райан Фламинго
|18
|зщ
|Оливье Боскальи
|22
|зщ
|Йерди Схаутен
|32
|зщ
|Маттео Дамс
|20
|пз
|Гус Тиль
|23
|пз
|Йоей Верман
|7
|пз
|Малик Тилльман
|11
|нп
|Жоан Бакайоко
|9
|нп
|Люк де Йонг
Главные тренеры
|Петер Бош
История личных встреч
|01.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|4 : 2
|25.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|2 : 1
|09.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|0 : 2
|08.11.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|3 : 0
|21.08.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|08.02.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|3 : 0
|10.11.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|2 : 1
|25.04.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|0 : 3
|01.09.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|6 : 1
|10.03.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|5 : 0
|21.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|3 : 2
|15.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|3 : 0
|31.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|1 : 2
|25.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|1 : 1
|18.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|2 : 0
|22.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 3
|17.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|3 : 1
|14.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|2 : 0
|01.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|3 : 0
|24.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|1 : 7
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|6
|18
| 2
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|6
|16
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|5
|13
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Твенте
|6
|11
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|5
|9
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|6
|9
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|6
|9
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Виллем II
|6
|8
|9
|Аякс
|4
|7
|10
|Гоу Эхед Иглс
|6
|7
|11
|Херенвен
|6
|7
|12
|НЕК Неймеген
|6
|6
|13
|Хераклес
|6
|6
|14
|Фортуна
|6
|6
|15
|НАК Бреда
|6
|6
| 16
Стыковая зона
|ПЕК Зволле
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|6
|2
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|6
|0