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Каза Пия - Витория Гимарайнш 28 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия), вместимость: 8500
28 Сентября 2024 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 7-й тур
Каза Пия
Витория Гимарайнш

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Витория Гимарайнш, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
1 Коста-Рика вр Патрик Секейра
3 Нидерланды зщ Рубен Клюйверт
4 Португалия зщ Жоау Голарт
6 Португалия зщ Жозе Фонте
18 Португалия пз Андреш Жералдеш
89 Болгария пз Адриан Краев
5 Португалия пз Леонарду Лелу
14 Португалия нп Мигел Соуза
10 Испания нп Рауль Бланко
9 Испания нп Макс Свенссон
7 Португалия нп Нуну Морейра
14 Португалия вр Бруну Варела
76 Ангола зщ Бруну Гашпар
24 Хорватия зщ Тони Боревкович
4 Португалия зщ Томаш Рибейру
13 Португалия пз Joao Mendes
8 Португалия пз Томас Гендель
10 Португалия пз Тьягу Силва
77 Португалия пз Нуну Сантуш
17 Португалия пз Жоао Мендеш
11 Бразилия нп Кайо Сезар
7 Португалия нп Нелсон Оливейра
Главные тренеры
Португалия Руй Гомеш Боргеш
История личных встреч
24.02.2024 Португалия — Примейра 23-й тур Витория Гимарайнш0 : 2Каза Пия
23.09.2023 Португалия — Примейра 6-й тур Каза Пия0 : 0Витория Гимарайнш
19.02.2023 Португалия - Примейра 21-й тур Каза Пия0 : 0Витория Гимарайнш
29.08.2022 Португалия - Примейра 4-й тур Витория Гимарайнш0 : 1Каза Пия
01.08.2021 Португалия - Кубок лиги 2-й раунд Каза Пия0 : 1Витория Гимарайнш
22.09.2024 Португалия — Примейра 6-й тур 1 : 1Каза Пия
14.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур Каза Пия3 : 1
31.08.2024 Португалия — Примейра 4-й тур 0 : 1Каза Пия
24.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур Каза Пия0 : 2
17.08.2024 Португалия — Примейра 2-й тур 3 : 0Каза Пия
21.09.2024 Португалия — Примейра 6-й тур Витория Гимарайнш0 : 3
15.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур 0 : 2Витория Гимарайнш
01.09.2024 Португалия — Примейра 4-й тур Витория Гимарайнш2 : 1
29.08.2024 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч 0 : 4Витория Гимарайнш
25.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур 1 : 0Витория Гимарайнш
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг618
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту615
3
Квалификация Лиги Европы
Бенфика613
4
Квалификация Лиги конференций
Санта-Клара612
5 Витория Гимарайнш612
6 Фамаликан611
7 Брага611
8 Морейренсе68
9 Жил Висенте67
10 АВС67
11 Каза Пия67
12 Риу Аве67
13 Эшторил66
14 Арока66
15 Боавишта65
16
Стыковая зона
Насьонал64
17
Зона вылета
Эштрела62
18
Зона вылета
Фаренсе60

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