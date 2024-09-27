Каза Пия - Витория Гимарайнш 28 Сентября прямая трансляция
Стадион: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия), вместимость: 8500
28 Сентября 2024 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 7-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Витория Гимарайнш, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
|1
|вр
|Патрик Секейра
|3
|зщ
|Рубен Клюйверт
|4
|зщ
|Жоау Голарт
|6
|зщ
|Жозе Фонте
|18
|пз
|Андреш Жералдеш
|89
|пз
|Адриан Краев
|5
|пз
|Леонарду Лелу
|14
|нп
|Мигел Соуза
|10
|нп
|Рауль Бланко
|9
|нп
|Макс Свенссон
|7
|нп
|Нуну Морейра
|14
|вр
|Бруну Варела
|76
|зщ
|Бруну Гашпар
|24
|зщ
|Тони Боревкович
|4
|зщ
|Томаш Рибейру
|13
|пз
|Joao Mendes
|8
|пз
|Томас Гендель
|10
|пз
|Тьягу Силва
|77
|пз
|Нуну Сантуш
|17
|пз
|Жоао Мендеш
|11
|нп
|Кайо Сезар
|7
|нп
|Нелсон Оливейра
Главные тренеры
|Руй Гомеш Боргеш
История личных встреч
|24.02.2024
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|0 : 2
|23.09.2023
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 0
|19.02.2023
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|0 : 0
|29.08.2022
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|0 : 1
|01.08.2021
|Португалия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 1
|22.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|1 : 1
|14.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|3 : 1
|31.08.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|0 : 1
|24.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|0 : 2
|17.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|3 : 0
|21.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 3
|15.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|0 : 2
|01.09.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|2 : 1
|29.08.2024
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|0 : 4
|25.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|6
|18
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|6
|15
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Бенфика
|6
|13
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Санта-Клара
|6
|12
|5
|Витория Гимарайнш
|6
|12
|6
|Фамаликан
|6
|11
|7
|Брага
|6
|11
|8
|Морейренсе
|6
|8
|9
|Жил Висенте
|6
|7
|10
|АВС
|6
|7
|11
|Каза Пия
|6
|7
|12
|Риу Аве
|6
|7
|13
|Эшторил
|6
|6
|14
|Арока
|6
|6
|15
|Боавишта
|6
|5
| 16
Стыковая зона
|Насьонал
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Эштрела
|6
|2
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|6
|0