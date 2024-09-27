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Слуцк - Арсенал 28 Сентября прямая трансляция

Стадион: Городской (Слуцк, Беларусь), вместимость: 1896
28 Сентября 2024 года в 14:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 23-й тур
Слуцк
Арсенал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слуцк - Арсенал, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Городской (Слуцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Слуцк
Слуцк
Арсенал
Дзержинск
История личных встреч
11.05.2024 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Арсенал1 : 0Слуцк
02.09.2022 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Слуцк1 : 0Арсенал
21.04.2022 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Арсенал1 : 1Слуцк
21.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур 0 : 0Слуцк
13.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур Слуцк0 : 0
01.09.2024 Беларусь — Высшая лига 20-й тур 0 : 0Слуцк
23.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур Слуцк2 : 0
17.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 2 : 3Слуцк
22.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур 2 : 1Арсенал
14.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур Арсенал1 : 1
31.08.2024 Беларусь — Высшая лига 20-й тур 0 : 3Арсенал
23.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур Арсенал3 : 1
16.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 0 : 0Арсенал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Неман2247
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1944
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ2143
4 Динамо-Брест2341
5 Гомель2334
6 Витебск2232
7 Арсенал2232
8 Слуцк2231
9 Славия-Мозырь2229
10 БАТЭ2328
11 Ислочь2228
12 Сморгонь2120
13 Минск2219
14 Нафтан2117
15
Зона вылета
Днепр М2212
16
Зона вылета
Шахтёр С231

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