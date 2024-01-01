Крылья Советов - Химки 29 Сентября прямая трансляция
Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
29 Сентября 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Химки, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Крылья Советов
Самара
Химки
Химки
Главные тренеры
|Игорь Витальевич Осинькин
|Франк Себриан Артига
История личных встреч
|13.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2 ДВ
|25.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|15.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 0
|10.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 0
|24.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|26-й тур
|4 : 1
|19.02.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|3 : 7
|06.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|14-й тур
|3 : 0
|22.02.2021
|Кубок России
|1/8 финала
|0 : 4
|12.11.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|23-й тур
|2 : 0
|30.07.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|5-й тур
|0 : 2
|27.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|0 : 0
|23.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|20.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 3
|19.09.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 4-й тур
|4 : 1
|13.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 2
|22.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 0
|19.09.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 4-й тур
|1 : 5
|15.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|3 : 0
|06.09.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 0
|31.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Химки». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|10
|24
|2
|Локомотив М
|10
|24
|3
|Зенит
|10
|23
|4
|ЦСКА
|10
|17
|5
|Динамо М
|9
|17
|6
|Спартак М
|10
|16
|7
|Рубин
|10
|12
|8
|Ростов
|10
|12
|9
|Акрон
|10
|11
|10
|Крылья Советов
|9
|10
|11
|Динамо Мх
|9
|10
|12
|Пари Нижний Новгород
|10
|10
| 13
Стыковая зона
|Оренбург
|10
|7
| 14
Стыковая зона
|Химки
|9
|7
| 15
Зона вылета
|Факел
|10
|6
| 16
Зона вылета
|Ахмат
|10
|6