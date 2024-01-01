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Крылья Советов - Химки 29 Сентября прямая трансляция

Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
29 Сентября 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
Крылья Советов
Химки

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Химки, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Крылья Советов
Самара
Химки
Химки
Главные тренеры
Россия Игорь Витальевич Осинькин
Испания Франк Себриан Артига
История личных встреч
13.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Крылья Советов2 : 2 ДВХимки
25.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Крылья Советов1 : 1Химки
15.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур Крылья Советов0 : 0Химки
10.09.2022 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Химки0 : 0Крылья Советов
24.04.2022 Россия - Премьер-Лига 26-й тур Химки4 : 1Крылья Советов
19.02.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Химки3 : 7Крылья Советов
06.11.2021 Россия - Премьер-Лига 14-й тур Крылья Советов3 : 0Химки
22.02.2021 Кубок России 1/8 финала Химки0 : 4Крылья Советов
12.11.2017 ФНЛ - Первый дивизион 23-й тур Крылья Советов2 : 0Химки
30.07.2017 ФНЛ - Первый дивизион 5-й тур Химки0 : 2Крылья Советов
27.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Крылья Советов0 : 0
23.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур 1 : 1Крылья Советов
20.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 1 : 3Крылья Советов
19.09.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 4-й тур 4 : 1Крылья Советов
13.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур 0 : 2Крылья Советов
22.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Химки0 : 0
19.09.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 4-й тур Химки1 : 5
15.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур 3 : 0Химки
06.09.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Химки2 : 0
31.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Химки0 : 2
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Химки». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1024
2 Локомотив М1024
3 Зенит1023
4 ЦСКА1017
5 Динамо М917
6 Спартак М1016
7 Рубин1012
8 Ростов1012
9 Акрон1011
10 Крылья Советов910
11 Динамо Мх910
12 Пари Нижний Новгород1010
13
Стыковая зона
Оренбург107
14
Стыковая зона
Химки97
15
Зона вылета
Факел106
16
Зона вылета
Ахмат106

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