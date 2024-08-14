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Динамо Мх - Динамо М 29 Сентября прямая трансляция

Стадион: Анжи-Арена (Каспийск, Россия), вместимость: 28000
29 Сентября 2024 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Сергей Чебан (Москва, Россия);
Динамо МхДинамо М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Динамо М, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Анжи-Арена (Каспийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Динамо М
Москва
Главные тренеры
Россия Хасанби Эдуардович Биджиев
Чехия Марцел Личка
История личных встреч
18.09.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 4-й тур Динамо Мх2 : 2 3 : 5Динамо М
14.08.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 2-й тур Динамо М2 : 1Динамо Мх
22.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур 0 : 0Динамо Мх
18.09.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 4-й тур Динамо Мх2 : 2 3 : 5Динамо М
15.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур Динамо Мх1 : 1
01.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур 0 : 1Динамо Мх
27.08.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 3-й тур 0 : 1Динамо Мх
27.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 0 : 3Динамо М
22.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур 2 : 2Динамо М
20.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Динамо М2 : 0
18.09.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 4-й тур Динамо Мх2 : 2 3 : 5Динамо М
15.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур Динамо М4 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РПЛ: «Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва). Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1024
2 Локомотив М1024
3 Зенит1023
4 ЦСКА1017
5 Динамо М917
6 Спартак М1016
7 Рубин1012
8 Ростов1012
9 Акрон1011
10 Крылья Советов910
11 Динамо Мх910
12 Пари Нижний Новгород1010
13
Стыковая зона
Оренбург107
14
Стыковая зона
Химки97
15
Зона вылета
Факел106
16
Зона вылета
Ахмат106

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