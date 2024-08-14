Динамо Мх - Динамо М 29 Сентября прямая трансляция
Стадион: Анжи-Арена (Каспийск, Россия), вместимость: 28000
29 Сентября 2024 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Сергей Чебан (Москва, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Динамо М, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Анжи-Арена (Каспийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Хасанби Эдуардович Биджиев
|Марцел Личка
История личных встреч
|18.09.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 4-й тур
|2 : 2 3 : 5
|14.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 2-й тур
|2 : 1
|22.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 0
|18.09.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 4-й тур
|2 : 2 3 : 5
|15.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|01.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
|27.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 3-й тур
|0 : 1
|27.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 3
|22.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2
|20.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|2 : 0
|18.09.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 4-й тур
|2 : 2 3 : 5
|15.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|4 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РПЛ: «Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва). Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|10
|24
|2
|Локомотив М
|10
|24
|3
|Зенит
|10
|23
|4
|ЦСКА
|10
|17
|5
|Динамо М
|9
|17
|6
|Спартак М
|10
|16
|7
|Рубин
|10
|12
|8
|Ростов
|10
|12
|9
|Акрон
|10
|11
|10
|Крылья Советов
|9
|10
|11
|Динамо Мх
|9
|10
|12
|Пари Нижний Новгород
|10
|10
| 13
Стыковая зона
|Оренбург
|10
|7
| 14
Стыковая зона
|Химки
|9
|7
| 15
Зона вылета
|Факел
|10
|6
| 16
Зона вылета
|Ахмат
|10
|6