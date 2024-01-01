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Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм Хотспур 29 Сентября прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
29 Сентября 2024 года в 18:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
24 Камерун вр Андре Онана
3 Марокко зщ Нуссайр Мазрауи
4 Нидерланды зщ Маттейс де Лигт
6 Аргентина зщ Лисандро Мартинес
20 Португалия зщ Диогу Дало
25 Уругвай пз Мануэль Угарте
37 Англия пз Кобби Майну
17 Аргентина пз Алехандро Гарначо
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
10 Англия нп Маркус Рашфорд
11 Нидерланды нп Джошуа Зиркзее
1 Италия вр Гульельмо Викарио
23 Испания зщ Педро Порро
17 Аргентина зщ Кристиан Ромеро
37 Нидерланды зщ Микки ван де Вен
13 Италия зщ Дестини Удоджи
30 Уругвай пз Родриго Бентанкур
10 Англия пз Джеймс Мэддисон
21 Швеция нп Деян Кулушевски
22 Уэльс нп Бреннан Джонсон
19 Англия нп Доминик Соланке
7 Южная Корея нп Сон Хын Мин
Главные тренеры
Нидерланды Эрик тен Хаг
Австралия Ангелос Постекоглу
История личных встреч
14.01.2024 Англия - Премьер-лига 21-й тур Манчестер Юнайтед2 : 2Тоттенхэм Хотспур
19.08.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 0Манчестер Юнайтед
27.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 2Манчестер Юнайтед
19.10.2022 Англия - Премьер-лига 12-й тур Манчестер Юнайтед2 : 0Тоттенхэм Хотспур
12.03.2022 Англия - Премьер-лига 29-й тур Манчестер Юнайтед3 : 2Тоттенхэм Хотспур
30.10.2021 Англия - Премьер-лига 10-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 3Манчестер Юнайтед
11.04.2021 Англия - Премьер-лига 31-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 3Манчестер Юнайтед
04.10.2020 Англия - Премьер-лига 4-й тур Манчестер Юнайтед1 : 6Тоттенхэм Хотспур
19.06.2020 Англия - Премьер-лига 30-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 1Манчестер Юнайтед
04.12.2019 Англия - Премьер-лига 15-й тур Манчестер Юнайтед2 : 1Тоттенхэм Хотспур
25.09.2024 Лига Европы Общий этап. 1-й тур Манчестер Юнайтед1 : 1
21.09.2024 Англия — Премьер-лига 5-й тур 0 : 0Манчестер Юнайтед
17.09.2024 Англия — Кубок лиги 3-й раунд Манчестер Юнайтед7 : 0
14.09.2024 Англия — Премьер-лига 4-й тур 0 : 3Манчестер Юнайтед
01.09.2024 Англия — Премьер-лига 3-й тур Манчестер Юнайтед0 : 3
26.09.2024 Лига Европы Общий этап. 1-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 0
21.09.2024 Англия — Премьер-лига 5-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 1
18.09.2024 Англия — Кубок лиги 3-й раунд 1 : 2Тоттенхэм Хотспур
15.09.2024 Англия — Премьер-лига 4-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 1
01.09.2024 Англия — Премьер-лига 3-й тур 2 : 1Тоттенхэм Хотспур
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча шестого тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль615
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити614
3
Лига чемпионов
Арсенал614
4
Лига чемпионов
Челси613
5
Лига Европы
Астон Вилла512
6 Фулхэм611
7 Ньюкасл Юнайтед611
8 Брайтон энд Хоув Альбион69
9 Ноттингем Форест69
10 Тоттенхэм Хотспур57
11 Манчестер Юнайтед57
12 Брентфорд67
13 Борнмут55
14 Вест Хэм Юнайтед65
15 Эвертон64
16 Лестер Сити63
17 Кристал Пэлас63
18
Зона вылета
Ипсвич Таун53
19
Зона вылета
Саутгемптон51
20
Зона вылета
Вулверхэмптон61

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