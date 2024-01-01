Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм Хотспур 29 Сентября прямая трансляция
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
29 Сентября 2024 года в 18:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
|24
|вр
|Андре Онана
|3
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|4
|зщ
|Маттейс де Лигт
|6
|зщ
|Лисандро Мартинес
|20
|зщ
|Диогу Дало
|25
|пз
|Мануэль Угарте
|37
|пз
|Кобби Майну
|17
|пз
|Алехандро Гарначо
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|10
|нп
|Маркус Рашфорд
|11
|нп
|Джошуа Зиркзее
|1
|вр
|Гульельмо Викарио
|23
|зщ
|Педро Порро
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|13
|зщ
|Дестини Удоджи
|30
|пз
|Родриго Бентанкур
|10
|пз
|Джеймс Мэддисон
|21
|нп
|Деян Кулушевски
|22
|нп
|Бреннан Джонсон
|19
|нп
|Доминик Соланке
|7
|нп
|Сон Хын Мин
Главные тренеры
|Эрик тен Хаг
|Ангелос Постекоглу
История личных встреч
|14.01.2024
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 2
|19.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
|27.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 2
|19.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 0
|12.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 2
|30.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 3
|11.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 3
|04.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 6
|19.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|04.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|25.09.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 1
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|17.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|3-й раунд
|7 : 0
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 3
|01.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 3
|26.09.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|3 : 0
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|18.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|3-й раунд
|1 : 2
|15.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|01.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча шестого тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|6
|15
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|6
|14
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|6
|14
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|6
|13
| 5
Лига Европы
|Астон Вилла
|5
|12
|6
|Фулхэм
|6
|11
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|11
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|6
|9
|9
|Ноттингем Форест
|6
|9
|10
|Тоттенхэм Хотспур
|5
|7
|11
|Манчестер Юнайтед
|5
|7
|12
|Брентфорд
|6
|7
|13
|Борнмут
|5
|5
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|6
|5
|15
|Эвертон
|6
|4
|16
|Лестер Сити
|6
|3
|17
|Кристал Пэлас
|6
|3
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|5
|3
| 19
Зона вылета
|Саутгемптон
|5
|1
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|6
|1