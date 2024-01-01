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Атлетик Б - Севилья 29 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
29 Сентября 2024 года в 17:15 (+03:00). Испания — Примера, 8-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
Атлетик Б
Севилья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Севилья, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Севилья
Севилья
13ИспанияврХулен Ахирресабала
18ИспаниязщОскар де Маркос
14ИспаниязщУнай Нуньес
4ИспаниязщАйтор Паредес
17ИспаниязщЮри Берчиче
23ИспанияпзМикель Хаурехисар
16ИспанияпзИньиго Руис
8ИспанияпзОйан Сансет
9ГананпИньяки Уильямс
10ИспаниянпНико Уильямс
12ИспаниянпГорка Гурусета
13НорвегияврЭрьян Нюланд
32ИспаниязщХосе Анхель Кармона
22ФранциязщЛуак Баде
24ФранциязщТанги Куасси
3ИспаниязщАдрия Педроса
6СербиязщНеманья Гудель
18ФранцияпзЛюсьен Агуме
11БельгияпзДоди Лукебакио
9НигериянпКелечи Ихеаначо
21НигериянпЧидера Эджуке
14ИспаниянпХерард Фернандес
Главные тренеры
ИспанияЭрнесто Вальверде
ИспанияГарсия Пимьента
История личных встреч
19.05.2024Испания - Примера37-й турАтлетик Б2 : 0Севилья
04.01.2024Испания - Примера19-й турСевилья0 : 2Атлетик Б
27.04.2023Испания - Примера31-й турАтлетик Б0 : 1Севилья
08.10.2022Испания - Примера8-й турСевилья1 : 1Атлетик Б
22.05.2022Испания - Примера38-й турСевилья1 : 0Атлетик Б
11.12.2021Испания - Примера17-й турАтлетик Б0 : 1Севилья
03.05.2021Испания - Примера34-й турСевилья0 : 1Атлетик Б
31.10.2020Испания - Примера8-й турАтлетик Б2 : 1Севилья
09.07.2020Испания - Примера35-й турАтлетик Б1 : 2Севилья
03.01.2020Испания - Примера19-й турСевилья1 : 1Атлетик Б
26.09.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й тур1 : 1Атлетик Б
22.09.2024Испания — Примера6-й турАтлетик Б3 : 1
19.09.2024Испания — Примера7-й тур0 : 2Атлетик Б
15.09.2024Испания — Примера5-й тур2 : 3Атлетик Б
31.08.2024Испания — Примера4-й турАтлетик Б0 : 1
24.09.2024Испания — Примера7-й турСевилья2 : 1
20.09.2024Испания — Примера6-й тур2 : 1Севилья
14.09.2024Испания — Примера5-й турСевилья1 : 0
01.09.2024Испания — Примера4-й турСевилья0 : 2
27.08.2024Испания — Примера3-й тур0 : 0Севилья
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона721
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид717
3
Лига чемпионов
Атлетико М715
4
Лига чемпионов
Вильярреал714
5
Лига Европы
Мальорка814
6
Квалификация Лиги конференций
Атлетик Б713
7 Осасуна711
8 Райо Вальекано810
9 Алавес810
10 Сельта79
11 Бетис79
12 Жирона78
13 Реал Сосьедад88
14 Севилья78
15 Хетафе87
16 Леганес87
17 Эспаньол77
18
Зона вылета
Валенсия85
19
Зона вылета
Вальядолид85
20
Зона вылета
Лас-Пальмас73

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