Атлетик Б - Севилья 29 Сентября прямая трансляция
Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
29 Сентября 2024 года в 17:15 (+03:00). Испания — Примера, 8-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Севилья, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Севилья
Севилья
|13
|вр
|Хулен Ахирресабала
|18
|зщ
|Оскар де Маркос
|14
|зщ
|Унай Нуньес
|4
|зщ
|Айтор Паредес
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|23
|пз
|Микель Хаурехисар
|16
|пз
|Иньиго Руис
|8
|пз
|Ойан Сансет
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|10
|нп
|Нико Уильямс
|12
|нп
|Горка Гурусета
|13
|вр
|Эрьян Нюланд
|32
|зщ
|Хосе Анхель Кармона
|22
|зщ
|Луак Баде
|24
|зщ
|Танги Куасси
|3
|зщ
|Адрия Педроса
|6
|зщ
|Неманья Гудель
|18
|пз
|Люсьен Агуме
|11
|пз
|Доди Лукебакио
|9
|нп
|Келечи Ихеаначо
|21
|нп
|Чидера Эджуке
|14
|нп
|Херард Фернандес
Главные тренеры
|Эрнесто Вальверде
|Гарсия Пимьента
История личных встреч
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 0
|04.01.2024
|Испания - Примера
|19-й тур
|0 : 2
|27.04.2023
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 1
|08.10.2022
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 1
|22.05.2022
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 0
|11.12.2021
|Испания - Примера
|17-й тур
|0 : 1
|03.05.2021
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 1
|31.10.2020
|Испания - Примера
|8-й тур
|2 : 1
|09.07.2020
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 2
|03.01.2020
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 1
|26.09.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 1
|22.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|3 : 1
|19.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|0 : 2
|15.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|2 : 3
|31.08.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|0 : 1
|24.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|2 : 1
|20.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|2 : 1
|14.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 0
|01.09.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|0 : 2
|27.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|7
|21
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|7
|17
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|7
|15
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|7
|14
| 5
Лига Европы
|Мальорка
|8
|14
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетик Б
|7
|13
|7
|Осасуна
|7
|11
|8
|Райо Вальекано
|8
|10
|9
|Алавес
|8
|10
|10
|Сельта
|7
|9
|11
|Бетис
|7
|9
|12
|Жирона
|7
|8
|13
|Реал Сосьедад
|8
|8
|14
|Севилья
|7
|8
|15
|Хетафе
|8
|7
|16
|Леганес
|8
|7
|17
|Эспаньол
|7
|7
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|8
|5
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|8
|5
| 20
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|7
|3