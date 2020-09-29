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Бетис - Эспаньол 29 Сентября прямая трансляция

Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 60721
29 Сентября 2024 года в 19:30 (+03:00). Испания — Примера, 8-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Бетис
Эспаньол

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Эспаньол, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья
Эспаньол
Барселона
1ПортугалияврРуй Силва
2ИспаниязщЭктор Бельерин
3ИспаниязщДиего Льоренте
6Бразилиязщ Натан
12ШвейцариязщРикардо Родригес
16ИспанияпзСерхи Альтмира
21ИспанияпзМарк Рока
18ИспанияпзПабло Форнальс
20АргентинапзДжовани Ло Чельсо
10МарокконпЭз Абде
11ДР КонгонпСедрик Бакамбу
1ИспанияврЖоан Гарсия
23МароккозщОмар Эль-Хилали
4АлбаниязщМараш Кумбула
3ИспаниязщСерхи Гомес
14ИспаниязщБриан Оливан
22ИспаниязщКарлос Ромеро
20ЧехияпзАлекс Крал
15ИспанияпзХосе Грахера
17ИспаниянпХофре Каррерас
7ИспаниянпХавьер Пуадо
9АргентинанпАлехо Велис
Главные тренеры
ЧилиМануэль Пеллегрини
ИспанияМаноло Гонсалес
История личных встреч
15.04.2023Испания - Примера29-й турБетис3 : 1Эспаньол
21.01.2023Испания - Примера18-й турЭспаньол1 : 0Бетис
21.01.2022Испания - Примера22-й турЭспаньол1 : 4Бетис
19.09.2021Испания - Примера5-й турБетис2 : 2Эспаньол
25.06.2020Испания - Примера31-й турБетис1 : 0Эспаньол
15.12.2019Испания - Примера17-й турЭспаньол2 : 2Бетис
29.04.2019Испания - Примера35-й турБетис1 : 1Эспаньол
30.01.2019Кубок Испании1/4 финала. 2-й матчБетис3 : 1 ДВЭспаньол
24.01.2019Кубок Испании1/4 финала. 1-й матчЭспаньол1 : 1Бетис
16.12.2018Испания - Примера16-й турЭспаньол1 : 3Бетис
26.09.2024Испания — Примера7-й тур1 : 1Бетис
23.09.2024Испания — Примера6-й турБетис1 : 2
18.09.2024Испания — Примера3-й турБетис2 : 1
13.09.2024Испания — Примера5-й турБетис2 : 0
01.09.2024Испания — Примера4-й тур2 : 0Бетис
26.09.2024Испания — Примера7-й турЭспаньол1 : 2
21.09.2024Испания — Примера6-й тур4 : 1Эспаньол
14.09.2024Испания — Примера5-й турЭспаньол3 : 2
31.08.2024Испания — Примера4-й турЭспаньол2 : 1
28.08.2024Испания — Примера3-й тур0 : 0Эспаньол
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона721
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид717
3
Лига чемпионов
Атлетико М715
4
Лига чемпионов
Вильярреал714
5
Лига Европы
Мальорка814
6
Квалификация Лиги конференций
Атлетик Б713
7 Осасуна711
8 Райо Вальекано810
9 Алавес810
10 Сельта79
11 Бетис79
12 Жирона78
13 Реал Сосьедад88
14 Севилья78
15 Хетафе87
16 Леганес87
17 Эспаньол77
18
Зона вылета
Валенсия85
19
Зона вылета
Вальядолид85
20
Зона вылета
Лас-Пальмас73

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