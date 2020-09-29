Бетис - Эспаньол 29 Сентября прямая трансляция
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 60721
29 Сентября 2024 года в 19:30 (+03:00). Испания — Примера, 8-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Эспаньол, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья
Эспаньол
Барселона
|1
|вр
|Руй Силва
|2
|зщ
|Эктор Бельерин
|3
|зщ
|Диего Льоренте
|6
|зщ
|Натан
|12
|зщ
|Рикардо Родригес
|16
|пз
|Серхи Альтмира
|21
|пз
|Марк Рока
|18
|пз
|Пабло Форнальс
|20
|пз
|Джовани Ло Чельсо
|10
|нп
|Эз Абде
|11
|нп
|Седрик Бакамбу
|1
|вр
|Жоан Гарсия
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
|4
|зщ
|Мараш Кумбула
|3
|зщ
|Серхи Гомес
|14
|зщ
|Бриан Оливан
|22
|зщ
|Карлос Ромеро
|20
|пз
|Алекс Крал
|15
|пз
|Хосе Грахера
|17
|нп
|Хофре Каррерас
|7
|нп
|Хавьер Пуадо
|9
|нп
|Алехо Велис
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Маноло Гонсалес
История личных встреч
|15.04.2023
|Испания - Примера
|29-й тур
|3 : 1
|21.01.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|1 : 0
|21.01.2022
|Испания - Примера
|22-й тур
|1 : 4
|19.09.2021
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 2
|25.06.2020
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 0
|15.12.2019
|Испания - Примера
|17-й тур
|2 : 2
|29.04.2019
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 1
|30.01.2019
|Кубок Испании
|1/4 финала. 2-й матч
|3 : 1 ДВ
|24.01.2019
|Кубок Испании
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 1
|16.12.2018
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 3
|26.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 1
|23.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 2
|18.09.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|2 : 1
|13.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|2 : 0
|01.09.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 0
|26.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 2
|21.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|4 : 1
|14.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|3 : 2
|31.08.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 1
|28.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|7
|21
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|7
|17
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|7
|15
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|7
|14
| 5
Лига Европы
|Мальорка
|8
|14
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетик Б
|7
|13
|7
|Осасуна
|7
|11
|8
|Райо Вальекано
|8
|10
|9
|Алавес
|8
|10
|10
|Сельта
|7
|9
|11
|Бетис
|7
|9
|12
|Жирона
|7
|8
|13
|Реал Сосьедад
|8
|8
|14
|Севилья
|7
|8
|15
|Хетафе
|8
|7
|16
|Леганес
|8
|7
|17
|Эспаньол
|7
|7
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|8
|5
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|8
|5
| 20
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|7
|3