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Торино - Лацио 29 Сентября прямая трансляция

Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958
29 Сентября 2024 года в 13:30 (+03:00). Италия — Серия А, 6-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Торино
Лацио

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Лацио, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торино
Турин
Лацио
Рим
32 Сербия вр Ваня Милинкович-Савич
27 Косово зщ Мергим Войвода
23 Экваториальная Гвинея зщ Сауль Коко-Басси
13 Чили зщ Гильермо Марипан
20 Австрия зщ Валентино Лацаро
28 Италия пз Самуэле Риччи
61 Франция пз Адриен Тамез
8 Сербия пз Иван Илич
24 Хорватия пз Борна Соса
9 Парагвай нп Арнальдо Антонио Санабрия
91 Колумбия нп Дуван Сапата
94 Италия вр Иван Проведель
29 Италия зщ Мануэль Лаццари
34 Испания зщ Марио Хила
13 Италия зщ Алессио Романьоли
30 Португалия зщ Нуну Тавареш
8 Франция пз Маттео Гендузи
6 Италия пз Николо Ровелла
18 Дания нп Густав Исаксен
19 Сенегал нп Булайе Диа
10 Италия нп Маттиа Дзакканьи
11 Аргентина нп Валентин Кастельянос
Главные тренеры
Италия Паоло Ваноли
Италия Марко Барони
История личных встреч
22.02.2024 Италия - Серия А 21-й тур Торино0 : 2Лацио
27.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур Лацио2 : 0Торино
22.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 31-й тур Лацио0 : 1Торино
20.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 2-й тур Торино0 : 0Лацио
16.04.2022 Италия - Серия А 33-й тур Лацио1 : 1Торино
23.09.2021 Италия - Серия А 5-й тур Торино1 : 1Лацио
18.05.2021 Италия - Серия А 25-й тур Лацио0 : 0Торино
01.11.2020 Италия - Серия А 6-й тур Торино3 : 4Лацио
30.06.2020 Италия - Серия А 29-й тур Торино1 : 2Лацио
30.10.2019 Италия - Серия А 10-й тур Лацио4 : 0Торино
24.09.2024 Кубок Италии 1/16 финала Торино1 : 2
20.09.2024 Италия — Серия А 5-й тур 2 : 3Торино
15.09.2024 Италия — Серия А 4-й тур Торино0 : 0
30.08.2024 Италия — Серия А 3-й тур 0 : 1Торино
25.08.2024 Италия — Серия А 2-й тур Торино2 : 1
25.09.2024 Лига Европы Общий этап. 1-й тур 0 : 3Лацио
22.09.2024 Италия — Серия А 5-й тур 2 : 1Лацио
16.09.2024 Италия — Серия А 4-й тур Лацио2 : 1
31.08.2024 Италия — Серия А 3-й тур Лацио2 : 2
24.08.2024 Италия — Серия А 2-й тур 2 : 1Лацио
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ювентус612
2
Лига чемпионов
Милан611
3
Лига чемпионов
Торино511
4
Лига чемпионов
Интер М611
5
Лига Европы
Наполи510
6
Квалификация Лиги конференций
Удинезе610
7 Эмполи59
8 Лацио57
9 Аталанта56
10 Рома56
11 Верона56
12 Болонья56
13 Фиорентина56
14 Парма55
15 Лечче65
16 Комо55
17 Дженоа65
18
Зона вылета
Венеция54
19
Зона вылета
Монца53
20
Зона вылета
Кальяри52

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