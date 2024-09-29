Торино - Лацио 29 Сентября прямая трансляция
Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958
29 Сентября 2024 года в 13:30 (+03:00). Италия — Серия А, 6-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Лацио, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торино
Турин
Лацио
Рим
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|27
|зщ
|Мергим Войвода
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|13
|зщ
|Гильермо Марипан
|20
|зщ
|Валентино Лацаро
|28
|пз
|Самуэле Риччи
|61
|пз
|Адриен Тамез
|8
|пз
|Иван Илич
|24
|пз
|Борна Соса
|9
|нп
|Арнальдо Антонио Санабрия
|91
|нп
|Дуван Сапата
|94
|вр
|Иван Проведель
|29
|зщ
|Мануэль Лаццари
|34
|зщ
|Марио Хила
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|30
|зщ
|Нуну Тавареш
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|6
|пз
|Николо Ровелла
|18
|нп
|Густав Исаксен
|19
|нп
|Булайе Диа
|10
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|11
|нп
|Валентин Кастельянос
Главные тренеры
|Паоло Ваноли
|Марко Барони
История личных встреч
|22.02.2024
|Италия - Серия А
|21-й тур
|0 : 2
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|2 : 0
|22.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 31-й тур
|0 : 1
|20.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 2-й тур
|0 : 0
|16.04.2022
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 1
|23.09.2021
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 1
|18.05.2021
|Италия - Серия А
|25-й тур
|0 : 0
|01.11.2020
|Италия - Серия А
|6-й тур
|3 : 4
|30.06.2020
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 2
|30.10.2019
|Италия - Серия А
|10-й тур
|4 : 0
|24.09.2024
|Кубок Италии
|1/16 финала
|1 : 2
|20.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 3
|15.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 0
|30.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|0 : 1
|25.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|25.09.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 3
|22.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 1
|16.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|2 : 1
|31.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|2 : 2
|24.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ювентус
|6
|12
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|6
|11
| 3
Лига чемпионов
|Торино
|5
|11
| 4
Лига чемпионов
|Интер М
|6
|11
| 5
Лига Европы
|Наполи
|5
|10
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Удинезе
|6
|10
|7
|Эмполи
|5
|9
|8
|Лацио
|5
|7
|9
|Аталанта
|5
|6
|10
|Рома
|5
|6
|11
|Верона
|5
|6
|12
|Болонья
|5
|6
|13
|Фиорентина
|5
|6
|14
|Парма
|5
|5
|15
|Лечче
|6
|5
|16
|Комо
|5
|5
|17
|Дженоа
|6
|5
| 18
Зона вылета
|Венеция
|5
|4
| 19
Зона вылета
|Монца
|5
|3
| 20
Зона вылета
|Кальяри
|5
|2