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Комо - Верона 29 Сентября прямая трансляция

Стадион: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия), вместимость: 13602
29 Сентября 2024 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 6-й тур
Главный судья: Антонио Джуа (Италия);
Комо
Верона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Комо - Верона, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Комо
Комо
Верона
Верона
1ИталияврЭмиль Аудеро
77БельгиязщИгнасе ван дер Бремпт
13ИталиязщАльберто Доссена
2ГерманиязщМарк-Оливер Кемпф
18ИспаниязщАльберто Морено
20ИспанияпзСерхи Роберто
23АргентинапзМаксимо Перроне
79АргентинапзНиколас Пас
7БразилиянпГабриэл Стрефезза
16ГамбиянпАлиу Фадера
10ИталиянпПатрик Кутроне
1ИталияврЛоренцо Монтипо
38БельгиязщДжексон Тчатчуа
4АвстриязщФлавиус Данилюк
42ИталиязщДиего Коппола
3ДаниязщМартин Фресе
6ФранцияпзРеда Белахьяне
21ПортугалияпзДаниэл Силва
20КипрпзГригорис Кастанос
8СербияпзДарко Лазович
9ШвециянпАмин Сарр
11ДаниянпКаспер Тенгстедт
Главные тренеры
ИспанияСеск Фабрегас
ИталияПаоло Дзанетти
История личных встреч
24.09.2024Италия — Серия А5-й тур2 : 3Комо
14.09.2024Италия — Серия А4-й турКомо2 : 2
01.09.2024Италия — Серия А3-й тур1 : 0Комо
26.08.2024Италия — Серия А2-й тур1 : 1Комо
19.08.2024Италия — Серия А1-й тур3 : 0Комо
20.09.2024Италия — Серия А5-й турВерона2 : 3
16.09.2024Италия — Серия А4-й тур2 : 1Верона
01.09.2024Италия — Серия А3-й тур0 : 2Верона
26.08.2024Италия — Серия А2-й турВерона0 : 3
18.08.2024Италия — Серия А1-й турВерона3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ювентус612
2
Лига чемпионов
Милан611
3
Лига чемпионов
Торино511
4
Лига чемпионов
Интер М611
5
Лига Европы
Наполи510
6
Квалификация Лиги конференций
Удинезе610
7 Эмполи59
8 Лацио57
9 Аталанта56
10 Рома56
11 Верона56
12 Болонья56
13 Фиорентина56
14 Парма55
15 Лечче65
16 Комо55
17 Дженоа65
18
Зона вылета
Венеция54
19
Зона вылета
Монца53
20
Зона вылета
Кальяри52

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