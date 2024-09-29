Комо - Верона 29 Сентября прямая трансляция
Стадион: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия), вместимость: 13602
29 Сентября 2024 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 6-й тур
Главный судья: Антонио Джуа (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Комо - Верона, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Комо
Комо
Верона
Верона
|1
|вр
|Эмиль Аудеро
|77
|зщ
|Игнасе ван дер Бремпт
|13
|зщ
|Альберто Доссена
|2
|зщ
|Марк-Оливер Кемпф
|18
|зщ
|Альберто Морено
|20
|пз
|Серхи Роберто
|23
|пз
|Максимо Перроне
|79
|пз
|Николас Пас
|7
|нп
|Габриэл Стрефезза
|16
|нп
|Алиу Фадера
|10
|нп
|Патрик Кутроне
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|38
|зщ
|Джексон Тчатчуа
|4
|зщ
|Флавиус Данилюк
|42
|зщ
|Диего Коппола
|3
|зщ
|Мартин Фресе
|6
|пз
|Реда Белахьяне
|21
|пз
|Даниэл Силва
|20
|пз
|Григорис Кастанос
|8
|пз
|Дарко Лазович
|9
|нп
|Амин Сарр
|11
|нп
|Каспер Тенгстедт
Главные тренеры
|Сеск Фабрегас
|Паоло Дзанетти
История личных встреч
|24.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 3
|14.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|2 : 2
|01.09.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|26.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|1 : 1
|19.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|3 : 0
|20.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 3
|16.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|2 : 1
|01.09.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|0 : 2
|26.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|0 : 3
|18.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ювентус
|6
|12
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|6
|11
| 3
Лига чемпионов
|Торино
|5
|11
| 4
Лига чемпионов
|Интер М
|6
|11
| 5
Лига Европы
|Наполи
|5
|10
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Удинезе
|6
|10
|7
|Эмполи
|5
|9
|8
|Лацио
|5
|7
|9
|Аталанта
|5
|6
|10
|Рома
|5
|6
|11
|Верона
|5
|6
|12
|Болонья
|5
|6
|13
|Фиорентина
|5
|6
|14
|Парма
|5
|5
|15
|Лечче
|6
|5
|16
|Комо
|5
|5
|17
|Дженоа
|6
|5
| 18
Зона вылета
|Венеция
|5
|4
| 19
Зона вылета
|Монца
|5
|3
| 20
Зона вылета
|Кальяри
|5
|2