Наполи - Монца 29 Сентября прямая трансляция
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
29 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 6-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Монца, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь
Монца
Монца
|25
|вр
|Элия Каприле
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|99
|пз
|Андре Замбо Ангисса
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|21
|нп
|Маттео Политано
|11
|нп
|Ромелу Лукаку
|77
|нп
|Хвича Кварацхелия
|30
|вр
|Стефано Турати
|4
|зщ
|Армандо Иццо
|22
|зщ
|Пабло Мари
|44
|зщ
|Андреа Карбони
|13
|зщ
|Педру Перейра
|77
|зщ
|Гиоргос Кирьякопулос
|42
|пз
|Алессандро Бьянко
|38
|пз
|Уоррен Бондо
|14
|пз
|Даниэль Мальдини
|32
|пз
|Маттео Пессина
|11
|нп
|Милан Джурич
Главные тренеры
|Антонио Конте
|Алессандро Неста
История личных встреч
|07.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|2 : 4
|29.12.2023
|Италия - Серия А
|18-й тур
|0 : 0
|14.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 35-й тур
|2 : 0
|21.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 2-й тур
|4 : 0
|26.09.2024
|Кубок Италии
|1/16 финала
|5 : 0
|21.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|0 : 0
|15.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 4
|31.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|2 : 1
|25.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|3 : 0
|26.09.2024
|Кубок Италии
|1/16 финала
|3 : 1
|22.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|1 : 2
|15.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|1 : 1
|01.09.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|2 : 2
|24.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ювентус
|6
|12
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|6
|11
| 3
Лига чемпионов
|Торино
|5
|11
| 4
Лига чемпионов
|Интер М
|6
|11
| 5
Лига Европы
|Наполи
|5
|10
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Удинезе
|6
|10
|7
|Эмполи
|5
|9
|8
|Лацио
|5
|7
|9
|Аталанта
|5
|6
|10
|Рома
|5
|6
|11
|Верона
|5
|6
|12
|Болонья
|5
|6
|13
|Фиорентина
|5
|6
|14
|Парма
|5
|5
|15
|Лечче
|6
|5
|16
|Комо
|5
|5
|17
|Дженоа
|6
|5
| 18
Зона вылета
|Венеция
|5
|4
| 19
Зона вылета
|Монца
|5
|3
| 20
Зона вылета
|Кальяри
|5
|2