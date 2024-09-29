03:05 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 29 сентября
Свернуть список

Наполи - Монца 29 Сентября прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
29 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 6-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
Наполи
Монца

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Монца, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Монца
Монца
25ИталияврЭлия Каприле
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
13КосовозщАмир Ррахмани
4ИталиязщАлессандро Буонджорно
17УругвайзщМатиас Оливера
68СловакияпзСтанислав Лоботка
99КамерунпзАндре Замбо Ангисса
8ШотландияпзСкотт Мактоминей
21ИталиянпМаттео Политано
11БельгиянпРомелу Лукаку
77ГрузиянпХвича Кварацхелия
30ИталияврСтефано Турати
4ИталиязщАрмандо Иццо
22ИспаниязщПабло Мари
44ИталиязщАндреа Карбони
13ПортугалиязщПедру Перейра
77ГрециязщГиоргос Кирьякопулос
42ИталияпзАлессандро Бьянко
38ФранцияпзУоррен Бондо
14ИталияпзДаниэль Мальдини
32ИталияпзМаттео Пессина
11Босния и ГерцеговинанпМилан Джурич
Главные тренеры
ИталияАнтонио Конте
ИталияАлессандро Неста
История личных встреч
07.04.2024Италия - Серия А31-й турМонца2 : 4Наполи
29.12.2023Италия - Серия А18-й турНаполи0 : 0Монца
14.05.2023Италия - Серия АСерия А. 35-й турМонца2 : 0Наполи
21.08.2022Италия - Серия АСерия А. 2-й турНаполи4 : 0Монца
26.09.2024Кубок Италии1/16 финалаНаполи5 : 0
21.09.2024Италия — Серия А5-й тур0 : 0Наполи
15.09.2024Италия — Серия А4-й тур0 : 4Наполи
31.08.2024Италия — Серия А3-й турНаполи2 : 1
25.08.2024Италия — Серия А2-й турНаполи3 : 0
26.09.2024Кубок Италии1/16 финалаМонца3 : 1
22.09.2024Италия — Серия А5-й турМонца1 : 2
15.09.2024Италия — Серия А4-й турМонца1 : 1
01.09.2024Италия — Серия А3-й тур2 : 2Монца
24.08.2024Италия — Серия А2-й турМонца0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ювентус612
2
Лига чемпионов
Милан611
3
Лига чемпионов
Торино511
4
Лига чемпионов
Интер М611
5
Лига Европы
Наполи510
6
Квалификация Лиги конференций
Удинезе610
7 Эмполи59
8 Лацио57
9 Аталанта56
10 Рома56
11 Верона56
12 Болонья56
13 Фиорентина56
14 Парма55
15 Лечче65
16 Комо55
17 Дженоа65
18
Зона вылета
Венеция54
19
Зона вылета
Монца53
20
Зона вылета
Кальяри52

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close