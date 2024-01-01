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СКА-Хабаровск - Тюмень 29 Сентября прямая трансляция

Стадион: Леон Арена (Раменское, Россия), вместимость: 16500
29 Сентября 2024 года в 15:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 12-й тур
Главный судья: Игорь Захаров (Казань, Россия);
СКА-Хабаровск
Тюмень

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между СКА-Хабаровск - Тюмень, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Леон Арена (Раменское, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Тюмень
Тюмень
Главные тренеры
Россия Алексей Николаевич Поддубский (и.о.)
Россия Игорь Анатольевич Меньщиков
История личных встреч
16.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 24-й тур Тюмень1 : 0СКА-Хабаровск
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур СКА-Хабаровск2 : 0Тюмень
10.11.2018 ФНЛ - Первый дивизион 21-й тур СКА-Хабаровск2 : 1Тюмень
08.08.2018 ФНЛ - Первый дивизион 5-й тур Тюмень1 : 1СКА-Хабаровск
26.03.2017 ФНЛ - Первый дивизион 28-й тур СКА-Хабаровск1 : 0Тюмень
12.02.2017 Кубок ФНЛ Группа C. 1-й тур СКА-Хабаровск1 : 2Тюмень
28.08.2016 ФНЛ - Первый дивизион 10-й тур Тюмень1 : 3СКА-Хабаровск
15.05.2016 ФНЛ - Первый дивизион 37-й тур Тюмень0 : 2СКА-Хабаровск
01.11.2015 ФНЛ - Первый дивизион 19-й тур СКА-Хабаровск1 : 0Тюмень
18.03.2015 ФНЛ - Первый дивизион 23-й тур Тюмень2 : 0СКА-Хабаровск
25.09.2024 Fonbet Кубок России 1/32 финала 1 : 0СКА-Хабаровск
21.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 11-й тур 2 : 2СКА-Хабаровск
15.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 10-й тур СКА-Хабаровск2 : 0
10.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур СКА-Хабаровск1 : 0
31.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 8-й тур 1 : 0СКА-Хабаровск
24.09.2024 Fonbet Кубок России 1/32 финала 0 : 2Тюмень
21.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 11-й тур Тюмень1 : 2
15.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 10-й тур Тюмень0 : 1
09.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур 2 : 1Тюмень
01.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 8-й тур 3 : 0Тюмень
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т1123
2
Повышение
Урал1121
3
Стыковая зона
Торпедо М1121
4
Стыковая зона
Балтика1117
5 Чайка1117
6 Родина1117
7 Черноморец1117
8 Сочи1116
9 Сокол1115
10 Ротор1114
11 Енисей1113
12 Нефтехимик1113
13 СКА-Хабаровск1112
14 КАМАЗ1111
15 Шинник1111
16
Зона вылета
Алания1110
17
Зона вылета
Уфа119
18
Зона вылета
Тюмень115

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