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Арсенал Т - Уфа 29 Сентября прямая трансляция

Стадион: Арсенал (Тула, Россия), вместимость: 20048
29 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 12-й тур
Главный судья: Олег Соколов (Воронеж, Россия);
Арсенал Т
Уфа

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Т - Уфа, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Арсенал (Тула, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал Т
Тула
Уфа
Уфа
Главные тренеры
Россия Александр Александрович Сторожук
Россия Евгений Валерьевич Харлачёв
История личных встреч
26.03.2023 Россия - Мелбет Первая лига 24-й тур Арсенал Т2 : 1Уфа
02.09.2022 Россия - Мелбет Первая лига 8-й тур Уфа0 : 2Арсенал Т
14.05.2022 Россия - Премьер-Лига 29-й тур Уфа2 : 1Арсенал Т
06.11.2021 Россия - Премьер-Лига 14-й тур Арсенал Т0 : 0Уфа
16.05.2021 Россия - Премьер-Лига 30-й тур Уфа2 : 1Арсенал Т
14.08.2020 Россия - Премьер-Лига 2-й тур Арсенал Т2 : 3Уфа
22.07.2020 Россия - Премьер-Лига 30-й тур Уфа0 : 0Арсенал Т
11.08.2019 Россия - Премьер-Лига 5-й тур Арсенал Т1 : 0Уфа
20.04.2019 Россия - Премьер-Лига 24-й тур Уфа1 : 2Арсенал Т
05.10.2018 Россия - Премьер-Лига 10-й тур Арсенал Т1 : 1Уфа
26.09.2024 Fonbet Кубок России 1/32 финала 1 : 1 4 : 3Арсенал Т
21.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 11-й тур 0 : 0Арсенал Т
16.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 10-й тур Арсенал Т1 : 0
09.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур 2 : 2Арсенал Т
31.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 8-й тур Арсенал Т1 : 0
25.09.2024 Fonbet Кубок России 1/32 финала 1 : 1 4 : 5Уфа
20.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 11-й тур Уфа0 : 1
15.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 10-й тур Уфа2 : 0
07.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур 2 : 0Уфа
31.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 8-й тур Уфа0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т1123
2
Повышение
Урал1121
3
Стыковая зона
Торпедо М1121
4
Стыковая зона
Балтика1117
5 Чайка1117
6 Родина1117
7 Черноморец1117
8 Сочи1116
9 Сокол1115
10 Ротор1114
11 Енисей1113
12 Нефтехимик1113
13 СКА-Хабаровск1112
14 КАМАЗ1111
15 Шинник1111
16
Зона вылета
Алания1110
17
Зона вылета
Уфа119
18
Зона вылета
Тюмень115

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