Арсенал Т - Уфа 29 Сентября прямая трансляция
Стадион: Арсенал (Тула, Россия), вместимость: 20048
29 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 12-й тур
Главный судья: Олег Соколов (Воронеж, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Т - Уфа, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Арсенал (Тула, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал Т
Тула
Уфа
Уфа
Главные тренеры
|Александр Александрович Сторожук
|Евгений Валерьевич Харлачёв
История личных встреч
|26.03.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|24-й тур
|2 : 1
|02.09.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|0 : 2
|14.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|2 : 1
|06.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|14-й тур
|0 : 0
|16.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|30-й тур
|2 : 1
|14.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|2-й тур
|2 : 3
|22.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|30-й тур
|0 : 0
|11.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|5-й тур
|1 : 0
|20.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|24-й тур
|1 : 2
|05.10.2018
|Россия - Премьер-Лига
|10-й тур
|1 : 1
|26.09.2024
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 1 4 : 3
|21.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|11-й тур
|0 : 0
|16.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|10-й тур
|1 : 0
|09.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|9-й тур
|2 : 2
|31.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|8-й тур
|1 : 0
|25.09.2024
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 1 4 : 5
|20.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|11-й тур
|0 : 1
|15.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|10-й тур
|2 : 0
|07.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|9-й тур
|2 : 0
|31.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|8-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|11
|23
| 2
Повышение
|Урал
|11
|21
| 3
Стыковая зона
|Торпедо М
|11
|21
| 4
Стыковая зона
|Балтика
|11
|17
|5
|Чайка
|11
|17
|6
|Родина
|11
|17
|7
|Черноморец
|11
|17
|8
|Сочи
|11
|16
|9
|Сокол
|11
|15
|10
|Ротор
|11
|14
|11
|Енисей
|11
|13
|12
|Нефтехимик
|11
|13
|13
|СКА-Хабаровск
|11
|12
|14
|КАМАЗ
|11
|11
|15
|Шинник
|11
|11
| 16
Зона вылета
|Алания
|11
|10
| 17
Зона вылета
|Уфа
|11
|9
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|11
|5