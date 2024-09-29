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КАМАЗ - Шинник 29 Сентября прямая трансляция

Стадион: КАМАЗ (Набережные Челны, Россия), вместимость: 10000
29 Сентября 2024 года в 17:30 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 12-й тур
Главный судья: Алексей Лапатухин (Москва, Россия);
КАМАЗШинник

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Шинник, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: КАМАЗ (Набережные Челны, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Шинник
Ярославль
Главные тренеры
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
Россия Дмитрий Николаевич Черышев
История личных встреч
18.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 19-й тур Шинник2 : 2КАМАЗ
14.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 14-й тур КАМАЗ4 : 0Шинник
12.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 31-й тур КАМАЗ1 : 0Шинник
23.10.2022 Россия - Мелбет Первая лига 15-й тур Шинник1 : 0КАМАЗ
27.02.2020 Кубок ФНЛ За 3-е место КАМАЗ0 : 3 ТШинник
08.11.2015 ФНЛ - Первый дивизион 20-й тур Шинник0 : 2КАМАЗ
15.07.2015 ФНЛ - Первый дивизион 2-й тур КАМАЗ0 : 3Шинник
15.09.2011 ФНЛ - Первый дивизион 28-й тур Шинник3 : 2КАМАЗ
07.05.2011 ФНЛ - Первый дивизион 8-й тур КАМАЗ1 : 2Шинник
14.10.2010 Россия - Первый дивизион - 2010 35-й тур Шинник1 : 2КАМАЗ
25.09.2024 Fonbet Кубок России 1/32 финала КАМАЗ1 : 2
21.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 11-й тур КАМАЗ0 : 2
14.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 10-й тур 0 : 2КАМАЗ
07.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур КАМАЗ0 : 1
01.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 8-й тур КАМАЗ0 : 0
25.09.2024 Fonbet Кубок России 1/32 финала 0 : 0 2 : 3Шинник
21.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 11-й тур Шинник1 : 1
15.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 10-й тур 2 : 2Шинник
07.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур Шинник2 : 0
01.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 8-й тур 0 : 0Шинник
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т1123
2
Повышение
Урал1121
3
Стыковая зона
Торпедо М1121
4
Стыковая зона
Балтика1117
5 Чайка1117
6 Родина1117
7 Черноморец1117
8 Сочи1116
9 Сокол1115
10 Ротор1114
11 Енисей1113
12 Нефтехимик1113
13 СКА-Хабаровск1112
14 КАМАЗ1111
15 Шинник1111
16
Зона вылета
Алания1110
17
Зона вылета
Уфа119
18
Зона вылета
Тюмень115

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