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Чайка - Балтика 29 Сентября прямая трансляция

Стадион: имени Ивана Чайки (Песчанокопское, Россия), вместимость: 3455
29 Сентября 2024 года в 18:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 12-й тур
Главный судья: Антон Фролов (Москва, Россия);
Чайка
Балтика

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чайка - Балтика, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: имени Ивана Чайки (Песчанокопское, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чайка
Песчанокопское
Балтика
Калининград
Главные тренеры
Россия Евгений Игоревич Калешин
Россия Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
03.03.2022 Кубок России 1/8 финала Балтика3 : 0Чайка
20.03.2021 ФНЛ - Первый дивизион 31-й тур Чайка0 : 1Балтика
23.09.2020 ФНЛ - Первый дивизион 11-й тур Балтика0 : 1Чайка
03.11.2019 ФНЛ - Первый дивизион 21-й тур Чайка1 : 0Балтика
20.07.2019 ФНЛ - Первый дивизион 3-й тур Балтика0 : 1Чайка
25.09.2024 Fonbet Кубок России 1/32 финала 0 : 3Чайка
20.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 11-й тур 0 : 1Чайка
15.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 10-й тур Чайка2 : 2
10.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур 1 : 0Чайка
02.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 8-й тур 0 : 0Чайка
27.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Балтика0 : 1
25.09.2024 Fonbet Кубок России 1/32 финала 1 : 1 1 : 3Балтика
21.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 11-й тур Балтика0 : 0
19.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 1 : 3Балтика
16.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 10-й тур 2 : 1Балтика
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т1123
2
Повышение
Урал1121
3
Стыковая зона
Торпедо М1121
4
Стыковая зона
Балтика1117
5 Чайка1117
6 Родина1117
7 Черноморец1117
8 Сочи1116
9 Сокол1115
10 Ротор1114
11 Енисей1113
12 Нефтехимик1113
13 СКА-Хабаровск1112
14 КАМАЗ1111
15 Шинник1111
16
Зона вылета
Алания1110
17
Зона вылета
Уфа119
18
Зона вылета
Тюмень115

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