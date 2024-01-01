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Черноморец - Сокол 29 Сентября прямая трансляция

Стадион: Центральный (Труд) (Новороссийск, Россия), вместимость: 12500
29 Сентября 2024 года в 18:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 12-й тур
Главный судья: Анатолий Жабченко (Краснодар, Россия);
ЧерноморецСокол

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Сокол, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Труд) (Новороссийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Черноморец
Новороссийск
Сокол
Саратов
Главные тренеры
Россия Вадим Вячеславович Гаранин
Россия Олег Петрович Василенко
Беларусь Алексей Анатольевич Бага
История личных встреч
08.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 24-й тур Сокол0 : 0Черноморец
17.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 10-й тур Черноморец5 : 3Сокол
27.10.2001 Чемпионат России Высший дивизион - 2001 29-й тур Черноморец1 : 3Сокол
30.06.2001 Чемпионат России Высший дивизион - 2001 15-й тур Сокол0 : 0Черноморец
24.09.2024 Fonbet Кубок России 1/32 финала 3 : 3 4 : 3Черноморец
20.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 11-й тур 1 : 2Черноморец
14.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 10-й тур Черноморец2 : 1
07.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур 0 : 1Черноморец
01.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 8-й тур Черноморец2 : 2
25.09.2024 Fonbet Кубок России 1/32 финала 2 : 3Сокол
21.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 11-й тур Сокол1 : 1
15.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 10-й тур 0 : 1Сокол
09.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур 2 : 0Сокол
01.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 8-й тур Сокол0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т1123
2
Повышение
Урал1121
3
Стыковая зона
Торпедо М1121
4
Стыковая зона
Балтика1117
5 Чайка1117
6 Родина1117
7 Черноморец1117
8 Сочи1116
9 Сокол1115
10 Ротор1114
11 Енисей1113
12 Нефтехимик1113
13 СКА-Хабаровск1112
14 КАМАЗ1111
15 Шинник1111
16
Зона вылета
Алания1110
17
Зона вылета
Уфа119
18
Зона вылета
Тюмень115

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