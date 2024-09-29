03:08 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 29 сентября
Свернуть список

Порту - Арока 29 Сентября прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
29 Сентября 2024 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 7-й тур
Главный судья: Андре Нарсизу (Португалия);
Порту
Арока

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Арока, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Порту
Арока
Арока
99ПортугалияврДиогу Кошта
23ПортугалиязщЖоау Мариу
24АргентиназщПатрисио Перес
97Португалиязщ Зе Педру
74ПортугалиязщФрансишку Моура
16ИспанияпзНико Гонсалес
8СербияпзМарко Груич
6КанадапзСтефен Эуштакиу
70ПортугалияпзГонсалу Боржеш
17ИспанияпзИван Хайме
9ИспаниянпСаму Омородион
58ГерманияврНико Мантль
28ПортугалиязщТиагу Эшгаю
13СербиязщБорис Попович
3ИспаниязщХосе Фонтан
27МализщАмаду Данте
21ЯпонияпзТаити Фукуи
5ПортугалияпзДавид Симау
2ГвинеяпзМорлайе Силла
7ПортугалияпзИву Родригеш
19УругвайнпAlfonso Trezza
50ТурциянпГювен Ялчин
Главные тренеры
ПортугалияВитор Бруну
История личных встреч
12.02.2024Португалия — Примейра21-й турАрока3 : 2Порту
03.09.2023Португалия — Примейра4-й турПорту1 : 1Арока
08.05.2023Португалия - Примейра31-й турАрока0 : 1Порту
11.01.2023Кубок Португалии1/8 финалаПорту4 : 0Арока
29.12.2022Португалия - Примейра14-й турПорту5 : 1Арока
06.02.2022Португалия - Примейра21-й турАрока0 : 2Порту
28.08.2021Португалия - Примейра4-й турПорту3 : 0Арока
10.03.2017Португалия - Примейра25-й турАрока0 : 4Порту
22.10.2016Португалия - Примейра8-й турПорту3 : 0Арока
07.02.2016Португалия - Примейра21-й турПорту1 : 2Арока
25.09.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й тур3 : 2Порту
21.09.2024Португалия — Примейра6-й тур0 : 3Порту
15.09.2024Португалия — Примейра5-й турПорту2 : 1
31.08.2024Португалия — Примейра4-й тур2 : 0Порту
24.08.2024Португалия — Примейра3-й турПорту2 : 0
22.09.2024Португалия — Примейра6-й тур0 : 1Арока
13.09.2024Португалия — Примейра5-й турАрока0 : 3
01.09.2024Португалия — Примейра4-й тур1 : 0Арока
25.08.2024Португалия — Примейра3-й турАрока1 : 0
18.08.2024Португалия — Примейра2-й тур3 : 1Арока
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг721
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту615
3
Квалификация Лиги Европы
Бенфика613
4
Квалификация Лиги конференций
Витория Гимарайнш713
5 Санта-Клара612
6 Фамаликан611
7 Брага611
8 Каза Пия78
9 Морейренсе78
10 Жил Висенте67
11 АВС67
12 Риу Аве67
13 Арока66
14 Эшторил76
15 Боавишта65
16
Стыковая зона
Эштрела75
17
Зона вылета
Насьонал64
18
Зона вылета
Фаренсе60

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close