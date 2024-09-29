Порту - Арока 29 Сентября прямая трансляция
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
29 Сентября 2024 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 7-й тур
Главный судья: Андре Нарсизу (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Арока, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту
Арока
Арока
|99
|вр
|Диогу Кошта
|23
|зщ
|Жоау Мариу
|24
|зщ
|Патрисио Перес
|97
|зщ
|Зе Педру
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|16
|пз
|Нико Гонсалес
|8
|пз
|Марко Груич
|6
|пз
|Стефен Эуштакиу
|70
|пз
|Гонсалу Боржеш
|17
|пз
|Иван Хайме
|9
|нп
|Саму Омородион
|58
|вр
|Нико Мантль
|28
|зщ
|Тиагу Эшгаю
|13
|зщ
|Борис Попович
|3
|зщ
|Хосе Фонтан
|27
|зщ
|Амаду Данте
|21
|пз
|Таити Фукуи
|5
|пз
|Давид Симау
|2
|пз
|Морлайе Силла
|7
|пз
|Иву Родригеш
|19
|нп
|Alfonso Trezza
|50
|нп
|Гювен Ялчин
Главные тренеры
|Витор Бруну
История личных встреч
|12.02.2024
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|3 : 2
|03.09.2023
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|08.05.2023
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|0 : 1
|11.01.2023
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|4 : 0
|29.12.2022
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|5 : 1
|06.02.2022
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|0 : 2
|28.08.2021
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|3 : 0
|10.03.2017
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 4
|22.10.2016
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|3 : 0
|07.02.2016
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|1 : 2
|25.09.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|3 : 2
|21.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 3
|15.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|2 : 1
|31.08.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|2 : 0
|24.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|2 : 0
|22.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 1
|13.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|0 : 3
|01.09.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|1 : 0
|25.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|1 : 0
|18.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|7
|21
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|6
|15
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Бенфика
|6
|13
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Витория Гимарайнш
|7
|13
|5
|Санта-Клара
|6
|12
|6
|Фамаликан
|6
|11
|7
|Брага
|6
|11
|8
|Каза Пия
|7
|8
|9
|Морейренсе
|7
|8
|10
|Жил Висенте
|6
|7
|11
|АВС
|6
|7
|12
|Риу Аве
|6
|7
|13
|Арока
|6
|6
|14
|Эшторил
|7
|6
|15
|Боавишта
|6
|5
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|7
|5
| 17
Зона вылета
|Насьонал
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|6
|0