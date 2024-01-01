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Неман - Славия-Мозырь 29 Сентября прямая трансляция

Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 9000
29 Сентября 2024 года в 19:45 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 23-й тур
Неман
Славия-Мозырь

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Славия-Мозырь, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Неман (Гродно, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Неман
Гродно
Славия-Мозырь
Мозырь
История личных встреч
12.05.2024 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Славия-Мозырь0 : 1Неман
05.11.2023 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Славия-Мозырь0 : 2Неман
01.11.2023 Кубок Беларуси 1/8 финала Неман1 : 0Славия-Мозырь
10.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Неман1 : 0Славия-Мозырь
09.10.2022 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Неман2 : 0Славия-Мозырь
22.05.2022 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Славия-Мозырь1 : 1Неман
07.11.2021 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Славия-Мозырь1 : 1Неман
17.06.2021 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Неман2 : 2Славия-Мозырь
25.10.2020 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Неман1 : 2Славия-Мозырь
04.10.2020 Кубок Беларуси 1/8 финала Славия-Мозырь0 : 2Неман
25.09.2024 Беларусь — Высшая лига 16-й тур 0 : 0Неман
21.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур 0 : 1Неман
14.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур Неман0 : 3
31.08.2024 Беларусь — Высшая лига 20-й тур 0 : 1Неман
25.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур Неман3 : 1
21.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур Славия-Мозырь0 : 0
14.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур 1 : 1Славия-Мозырь
30.08.2024 Беларусь — Высшая лига 20-й тур 3 : 0Славия-Мозырь
24.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур Славия-Мозырь0 : 1
17.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 0 : 0Славия-Мозырь
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн2047
2
Квалификация Лиги конференций
Неман2247
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ2143
4 Динамо-Брест2341
5 Витебск2335
6 Гомель2334
7 Арсенал2333
8 Слуцк2332
9 Славия-Мозырь2229
10 БАТЭ2328
11 Ислочь2328
12 Сморгонь2220
13 Минск2219
14 Нафтан2117
15
Зона вылета
Днепр М2212
16
Зона вылета
Шахтёр С231

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