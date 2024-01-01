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Ганновер-96 - Нюрнберг 29 Сентября прямая трансляция

Стадион: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия), вместимость: 49951
29 Сентября 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 7-й тур
Ганновер-96
Нюрнберг

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганновер-96 - Нюрнберг, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ганновер-96
Ганновер
Нюрнберг
Нюрнберг
История личных встреч
26.01.2024 Германия - Вторая Бундеслига 19-й тур Ганновер-963 : 0Нюрнберг
06.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Нюрнберг2 : 2Ганновер-96
29.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Ганновер-963 : 0Нюрнберг
22.10.2022 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Нюрнберг0 : 0Ганновер-96
13.03.2022 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Ганновер-960 : 3Нюрнберг
02.10.2021 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Нюрнберг0 : 0Ганновер-96
23.05.2021 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Ганновер-961 : 2Нюрнберг
24.01.2021 Германия - Вторая Бундеслига 17-й тур Нюрнберг2 : 5Ганновер-96
06.03.2020 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Нюрнберг0 : 3Ганновер-96
30.09.2019 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Ганновер-960 : 4Нюрнберг
20.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур 2 : 1Ганновер-96
14.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур Ганновер-963 : 1
30.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур 1 : 0Ганновер-96
23.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур Ганновер-961 : 0
17.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала 2 : 0Ганновер-96
21.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур Нюрнберг0 : 2
14.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур 1 : 2Нюрнберг
31.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур Нюрнберг0 : 4
25.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур 1 : 1Нюрнберг
18.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала 1 : 1 3 : 5Нюрнберг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Фортуна717
2
Повышение
Магдебург715
3
Плей-офф за повышение
Карлсруэ614
4 Падерборн 07713
5 Гамбург712
6 Ганновер-96610
7 Герта610
8 Гройтер Фюрт79
9 Кайзерслаутерн79
10 Кёльн68
11 Ульм 184677
12 Шальке-0477
13 Нюрнберг67
14 Эльверсберг66
15 Пройссен Мюнстер75
16
Стыковая зона
Дармштадт 9875
17
Зона вылета
Айнтрахт Б74
18
Зона вылета
Ян74

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