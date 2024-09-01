Вильярреал - Лас-Пальмас 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
30 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 8-й тур
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Лас-Пальмас, которое состоится 30 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
|13
|вр
|Диего Конде
|17
|зщ
|Кико Фемения
|4
|зщ
|Эрик Бейи
|2
|зщ
|Логан Кошта
|12
|зщ
|Хуан Бернат
|10
|пз
|Дани Парехо
|14
|пз
|Сантьяго Комесанья
|16
|пз
|Алекс Баэна
|11
|нп
|Ильяс Ахомаш
|19
|нп
|Николя Пепе
|22
|нп
|Айосе Перес
|1
|вр
|Яспер Силлессен
|28
|зщ
|Хуанма Эрсог
|23
|зщ
|Алекс Муньос
|4
|зщ
|Алекс Суарес
|18
|пз
|Росада Вити
|29
|пз
|Дариу Эсугу
|20
|пз
|Кирьян Родригес
|5
|пз
|Хавьер Муньос
|10
|пз
|Альберто Молейро
|37
|нп
|Фабиу Силва
|16
|нп
|Оливер Макбарни
Главные тренеры
|Марселино Гарсия Тораль
|Луис Мигель Каррион
История личных встреч
|13.01.2024
|Испания - Примера
|20-й тур
|3 : 0
|08.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 2
|11.03.2018
|Испания - Примера
|28-й тур
|0 : 2
|22.10.2017
|Испания - Примера
|9-й тур
|4 : 0
|17.03.2017
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 0
|23.10.2016
|Испания - Примера
|9-й тур
|2 : 1
|05.03.2016
|Испания - Примера
|28-й тур
|0 : 1
|25.10.2015
|Испания - Примера
|9-й тур
|0 : 0
|26.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 2
|22.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 5
|14.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 2
|31.08.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|1 : 1
|26.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|4 : 3
|26.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 1
|21.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|2 : 1
|15.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|2 : 3
|01.09.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 0
|29.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|8
|21
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|7
|17
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|7
|15
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|7
|14
| 5
Лига Европы
|Осасуна
|8
|14
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетик Б
|8
|14
|7
|Мальорка
|8
|14
|8
|Бетис
|8
|12
|9
|Сельта
|8
|10
|10
|Райо Вальекано
|8
|10
|11
|Алавес
|8
|10
|12
|Жирона
|8
|9
|13
|Севилья
|8
|9
|14
|Реал Сосьедад
|8
|8
|15
|Хетафе
|8
|7
|16
|Леганес
|8
|7
|17
|Эспаньол
|8
|7
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|8
|5
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|8
|5
| 20
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|7
|3