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Вильярреал - Лас-Пальмас 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
30 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 8-й тур
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания);
Вильярреал
Лас-Пальмас

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Лас-Пальмас, которое состоится 30 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
13 Испания вр Диего Конде
17 Испания зщ Кико Фемения
4 Кот-д'Ивуар зщ Эрик Бейи
2 Кабо-Верде зщ Логан Кошта
12 Испания зщ Хуан Бернат
10 Испания пз Дани Парехо
14 Испания пз Сантьяго Комесанья
16 Испания пз Алекс Баэна
11 Марокко нп Ильяс Ахомаш
19 Кот-д'Ивуар нп Николя Пепе
22 Испания нп Айосе Перес
1 Нидерланды вр Яспер Силлессен
28 Испания зщ Хуанма Эрсог
23 Испания зщ Алекс Муньос
4 Испания зщ Алекс Суарес
18 Испания пз Росада Вити
29 Португалия пз Дариу Эсугу
20 Испания пз Кирьян Родригес
5 Испания пз Хавьер Муньос
10 Испания пз Альберто Молейро
37 Португалия нп Фабиу Силва
16 Шотландия нп Оливер Макбарни
Главные тренеры
Испания Марселино Гарсия Тораль
Испания Луис Мигель Каррион
История личных встреч
13.01.2024 Испания - Примера 20-й тур Лас-Пальмас3 : 0Вильярреал
08.10.2023 Испания - Примера 9-й тур Вильярреал1 : 2Лас-Пальмас
11.03.2018 Испания - Примера 28-й тур Лас-Пальмас0 : 2Вильярреал
22.10.2017 Испания - Примера 9-й тур Вильярреал4 : 0Лас-Пальмас
17.03.2017 Испания - Примера 28-й тур Лас-Пальмас1 : 0Вильярреал
23.10.2016 Испания - Примера 9-й тур Вильярреал2 : 1Лас-Пальмас
05.03.2016 Испания - Примера 28-й тур Вильярреал0 : 1Лас-Пальмас
25.10.2015 Испания - Примера 9-й тур Лас-Пальмас0 : 0Вильярреал
26.09.2024 Испания — Примера 7-й тур 1 : 2Вильярреал
22.09.2024 Испания — Примера 6-й тур Вильярреал1 : 5
14.09.2024 Испания — Примера 5-й тур 1 : 2Вильярреал
31.08.2024 Испания — Примера 4-й тур 1 : 1Вильярреал
26.08.2024 Испания — Примера 3-й тур Вильярреал4 : 3
26.09.2024 Испания — Примера 7-й тур Лас-Пальмас1 : 1
21.09.2024 Испания — Примера 6-й тур 2 : 1Лас-Пальмас
15.09.2024 Испания — Примера 5-й тур Лас-Пальмас2 : 3
01.09.2024 Испания — Примера 4-й тур 2 : 0Лас-Пальмас
29.08.2024 Испания — Примера 3-й тур Лас-Пальмас1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона821
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид717
3
Лига чемпионов
Атлетико М715
4
Лига чемпионов
Вильярреал714
5
Лига Европы
Осасуна814
6
Квалификация Лиги конференций
Атлетик Б814
7 Мальорка814
8 Бетис812
9 Сельта810
10 Райо Вальекано810
11 Алавес810
12 Жирона89
13 Севилья89
14 Реал Сосьедад88
15 Хетафе87
16 Леганес87
17 Эспаньол87
18
Зона вылета
Валенсия85
19
Зона вылета
Вальядолид85
20
Зона вылета
Лас-Пальмас73

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