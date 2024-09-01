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Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 30 Сентября прямая трансляция

30 Сентября 2024 года в 02:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 28-й тур
Фламенго
Атлетико Паранаэнсе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фламенго - Атлетико Паранаэнсе, которое состоится 30 Сентября 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 28-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фламенго
Рио-де-Жанейро
Атлетико Паранаэнсе
Куритиба
История личных встреч
16.06.2024 Бразилия - Серия А 9-й тур Атлетико Паранаэнсе1 : 1Фламенго
14.09.2023 Бразилия - Серия А 23-й тур Фламенго0 : 3Атлетико Паранаэнсе
07.05.2023 Бразилия - Серия А 4-й тур Атлетико Паранаэнсе2 : 1Фламенго
29.10.2022 Кубок Либертадорес - 2022 Финал Фламенго1 : 0Атлетико Паранаэнсе
14.08.2022 Бразилия - Серия А 22-й тур Фламенго5 : 0Атлетико Паранаэнсе
23.04.2022 Бразилия - Серия А 3-й тур Атлетико Паранаэнсе1 : 0Фламенго
02.11.2021 Бразилия - Серия А 4-й тур Атлетико Паранаэнсе2 : 2Фламенго
03.10.2021 Бразилия - Серия А 23-й тур Фламенго3 : 0Атлетико Паранаэнсе
24.01.2021 Бразилия - Серия А 32-й тур Атлетико Паранаэнсе2 : 1Фламенго
04.10.2020 Бразилия - Серия А 13-й тур Фламенго3 : 1Атлетико Паранаэнсе
27.09.2024 Кубок Либертадорес — 2024 1/4 финала. 2-й матч 0 : 0Фламенго
23.09.2024 Бразилия - Серия А 27-й тур 3 : 2Фламенго
20.09.2024 Кубок Либертадорес — 2024 1/4 финала. 1-й матч Фламенго0 : 1
16.09.2024 Бразилия - Серия А 26-й тур Фламенго1 : 1
01.09.2024 Бразилия - Серия А 25-й тур 2 : 1Фламенго
27.09.2024 Южноамериканский кубок — 2024 1/4 финала. 2-й матч 4 : 1Атлетико Паранаэнсе
23.09.2024 Бразилия - Серия А 27-й тур 0 : 0Атлетико Паранаэнсе
20.09.2024 Южноамериканский кубок — 2024 1/4 финала. 1-й матч Атлетико Паранаэнсе1 : 0
15.09.2024 Бразилия - Серия А 26-й тур Атлетико Паранаэнсе1 : 1
02.09.2024 Бразилия - Серия А 25-й тур Атлетико Паранаэнсе0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Ботафого2857
2 Палмейрас2856
3 Форталеза2752
4 Фламенго2645
5 Сан-Паулу2744
6 Баия2742
7 Крузейро2742
8 Интернасьонал2642
9 Атлетико Минейро2636
10 Васко да Гама2635
11 Ред Булл Брагантино2833
12 Жувентуде2833
13 Гремио2732
14 Крисиума2732
15 Атлетико Паранаэнсе2531
16 Витория2728
17
Зона вылета
Коринтианс2728
18
Зона вылета
Флуминенсе2627
19
Зона вылета
Куяба2623
20
Зона вылета
Атлетико Гояниенсе2718

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