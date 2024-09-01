Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 30 Сентября прямая трансляция
30 Сентября 2024 года в 02:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 28-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фламенго - Атлетико Паранаэнсе, которое состоится 30 Сентября 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 28-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фламенго
Рио-де-Жанейро
Атлетико Паранаэнсе
Куритиба
История личных встреч
|16.06.2024
|Бразилия - Серия А
|9-й тур
|1 : 1
|14.09.2023
|Бразилия - Серия А
|23-й тур
|0 : 3
|07.05.2023
|Бразилия - Серия А
|4-й тур
|2 : 1
|29.10.2022
|Кубок Либертадорес - 2022
|Финал
|1 : 0
|14.08.2022
|Бразилия - Серия А
|22-й тур
|5 : 0
|23.04.2022
|Бразилия - Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|02.11.2021
|Бразилия - Серия А
|4-й тур
|2 : 2
|03.10.2021
|Бразилия - Серия А
|23-й тур
|3 : 0
|24.01.2021
|Бразилия - Серия А
|32-й тур
|2 : 1
|04.10.2020
|Бразилия - Серия А
|13-й тур
|3 : 1
|27.09.2024
|Кубок Либертадорес — 2024
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 0
|23.09.2024
|Бразилия - Серия А
|27-й тур
|3 : 2
|20.09.2024
|Кубок Либертадорес — 2024
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 1
|16.09.2024
|Бразилия - Серия А
|26-й тур
|1 : 1
|01.09.2024
|Бразилия - Серия А
|25-й тур
|2 : 1
|27.09.2024
|Южноамериканский кубок — 2024
|1/4 финала. 2-й матч
|4 : 1
|23.09.2024
|Бразилия - Серия А
|27-й тур
|0 : 0
|20.09.2024
|Южноамериканский кубок — 2024
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 0
|15.09.2024
|Бразилия - Серия А
|26-й тур
|1 : 1
|02.09.2024
|Бразилия - Серия А
|25-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ботафого
|28
|57
|2
|Палмейрас
|28
|56
|3
|Форталеза
|27
|52
|4
|Фламенго
|26
|45
|5
|Сан-Паулу
|27
|44
|6
|Баия
|27
|42
|7
|Крузейро
|27
|42
|8
|Интернасьонал
|26
|42
|9
|Атлетико Минейро
|26
|36
|10
|Васко да Гама
|26
|35
|11
|Ред Булл Брагантино
|28
|33
|12
|Жувентуде
|28
|33
|13
|Гремио
|27
|32
|14
|Крисиума
|27
|32
|15
|Атлетико Паранаэнсе
|25
|31
|16
|Витория
|27
|28
| 17
Зона вылета
|Коринтианс
|27
|28
| 18
Зона вылета
|Флуминенсе
|26
|27
| 19
Зона вылета
|Куяба
|26
|23
| 20
Зона вылета
|Атлетико Гояниенсе
|27
|18