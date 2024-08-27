Барселона - Янг Бойз 01 Октября прямая трансляция
Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 55926
01 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Эрик Ламбрехтс (Бельгия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Янг Бойз, которое состоится 01 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
Янг Бойз
Берн, Швейцария
|13
|вр
|Иньяки Пенья
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|2
|зщ
|Пау Кубарси
|5
|зщ
|Иньиго Мартинес
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|17
|пз
|Марк Касадо
|19
|пз
|Ламин Ямаль
|8
|пз
|Педри
|11
|пз
|Рафинья
|14
|пз
|Пабло Торре
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|26
|вр
|Давид фон Бальмос
|24
|зщ
|Закари Атекаме
|13
|зщ
|Мохамед Али
|4
|зщ
|Танги Зукру
|3
|зщ
|Жауэн Аджам
|20
|пз
|Шейх Ньясс
|30
|пз
|Сандро Лаупер
|77
|пз
|Жоэль Монтейру
|11
|пз
|Эбрима Колли
|7
|нп
|Филип Угринич
|35
|нп
|Сильвер Ганвула
Главные тренеры
|Ханс-Дитер Флик
|Патрик Рахмен
История личных встреч
|28.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|4 : 2
|25.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 0
|22.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 5
|19.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 1
|15.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 4
|28.09.2024
|Швейцария — Суперлига
|8-й тур
|0 : 1
|22.09.2024
|Швейцария — Суперлига
|7-й тур
|1 : 4
|17.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 3
|31.08.2024
|Швейцария — Суперлига
|6-й тур
|1 : 1
|27.08.2024
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов: «Барселона» — «Янг Бойз». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Бавария
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Селтик
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Байер
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Спарта П
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Боруссия Д
|1
|3
| 6
1/8 финала
|Астон Вилла
|1
|3
| 7
1/8 финала
|Реал Мадрид
|1
|3
| 8
1/8 финала
|Ливерпуль
|1
|3
| 9
Плей-офф
|Ювентус
|1
|3
| 10
Плей-офф
|Спортинг
|1
|3
| 11
Плей-офф
|Брест
|1
|3
| 12
Плей-офф
|Бенфика
|1
|3
| 13
Плей-офф
|Монако
|1
|3
| 14
Плей-офф
|Атлетико М
|1
|3
| 15
Плей-офф
|ПСЖ
|1
|3
| 16
Плей-офф
|Манчестер Сити
|1
|1
| 17
Плей-офф
|Аталанта
|1
|1
| 18
Плей-офф
|Интер М
|1
|1
| 19
Плей-офф
|Шахтёр
|1
|1
| 20
Плей-офф
|Арсенал
|1
|1
| 21
Плей-офф
|Болонья
|1
|1
| 22
Плей-офф
|Црвена Звезда
|1
|0
| 23
Плей-офф
|Барселона
|1
|0
| 24
Плей-офф
|Штурм
|1
|0
|25
|РБ Лейпциг
|1
|0
|26
|Жирона
|1
|0
|27
|Милан
|1
|0
|28
|ПСВ Эйндховен
|1
|0
|29
|Штутгарт
|1
|0
|30
|Лилль
|1
|0
|31
|Ред Булл Зальцбург
|1
|0
|32
|Янг Бойз
|1
|0
|33
|Брюгге
|1
|0
|34
|Слован Бр
|1
|0
|35
|Фейеноорд
|1
|0
|36
|Динамо З
|1
|0