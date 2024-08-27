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Барселона - Янг Бойз 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 55926
01 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Эрик Ламбрехтс (Бельгия);
Барселона
Янг Бойз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Янг Бойз, которое состоится 01 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
Янг Бойз
Берн, Швейцария
13ИспанияврИньяки Пенья
23ФранциязщЖюль Кунде
2ИспаниязщПау Кубарси
5ИспаниязщИньиго Мартинес
3ИспаниязщАлекс Бальде
17ИспанияпзМарк Касадо
19ИспанияпзЛамин Ямаль
8Испанияпз Педри
11Бразилияпз Рафинья
14ИспанияпзПабло Торре
9ПольшанпРоберт Левандовски
26ШвейцарияврДавид фон Бальмос
24ШвейцариязщЗакари Атекаме
13ГвинеязщМохамед Али
4ФранциязщТанги Зукру
3ФранциязщЖауэн Аджам
20СенегалпзШейх Ньясс
30ШвейцарияпзСандро Лаупер
77ШвейцарияпзЖоэль Монтейру
11ГамбияпзЭбрима Колли
7ШвейцариянпФилип Угринич
35КонгонпСильвер Ганвула
Главные тренеры
ГерманияХанс-Дитер Флик
ШвейцарияПатрик Рахмен
История личных встреч
28.09.2024Испания — Примера8-й тур4 : 2Барселона
25.09.2024Испания — Примера7-й турБарселона1 : 0
22.09.2024Испания — Примера6-й тур1 : 5Барселона
19.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур2 : 1Барселона
15.09.2024Испания — Примера5-й тур1 : 4Барселона
28.09.2024Швейцария — Суперлига8-й турЯнг Бойз0 : 1
22.09.2024Швейцария — Суперлига7-й тур1 : 4Янг Бойз
17.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турЯнг Бойз0 : 3
31.08.2024Швейцария — Суперлига6-й турЯнг Бойз1 : 1
27.08.2024Лига чемпионовРаунд плей-офф. 2-й матч0 : 1Янг Бойз
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов: «Барселона» — «Янг Бойз». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Бавария13
2
1/8 финала
Селтик13
3
1/8 финала
Байер13
4
1/8 финала
Спарта П13
5
1/8 финала
Боруссия Д13
6
1/8 финала
Астон Вилла13
7
1/8 финала
Реал Мадрид13
8
1/8 финала
Ливерпуль13
9
Плей-офф
Ювентус13
10
Плей-офф
Спортинг13
11
Плей-офф
Брест13
12
Плей-офф
Бенфика13
13
Плей-офф
Монако13
14
Плей-офф
Атлетико М13
15
Плей-офф
ПСЖ13
16
Плей-офф
Манчестер Сити11
17
Плей-офф
Аталанта11
18
Плей-офф
Интер М11
19
Плей-офф
Шахтёр11
20
Плей-офф
Арсенал11
21
Плей-офф
Болонья11
22
Плей-офф
Црвена Звезда10
23
Плей-офф
Барселона10
24
Плей-офф
Штурм10
25 РБ Лейпциг10
26 Жирона10
27 Милан10
28 ПСВ Эйндховен10
29 Штутгарт10
30 Лилль10
31 Ред Булл Зальцбург10
32 Янг Бойз10
33 Брюгге10
34 Слован Бр10
35 Фейеноорд10
36 Динамо З10

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