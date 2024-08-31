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Боруссия Д - Селтик 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
01 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Боруссия Д
Селтик

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Селтик, которое состоится 01 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Селтик
Глазго, Шотландия
1ШвейцарияврГрегор Кобель
25ГерманиязщНиклас Зюле
26НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
3ГерманиязщВальдемар Антон
4ГерманиязщНико Шлоттербек
23ГерманияпзЭмре Джан
13ГерманияпзПаскаль Грос
27ГерманияпзКарим Адейеми
10ГерманияпзЮлиан Брандт
43АнглиянпДжейми Байно-Гиттенс
9ГвинеянпСеру Гирасси
1ДанияврКаспер Шмейхель
2КанадазщАлистер Джонстон
20СШАзщКэмерон Картер-Викерс
5ИрландиязщЛиам Скэйлз
3ШотландиязщГрег Тейлор
27БельгияпзАрне Энгелс
42ШотландияпзКаллум Макгрегор
41ЯпонияпзРео Хататэ
10ГерманиянпНиколас-Геррит Кюн
8ЯпониянпКиого Фурухаси
38ЯпониянпДайдзэн Маэда
Главные тренеры
ТурцияНури Шахин
Северная ИрландияБрендан Роджерс
Северная ИрландияБрендан Роджерс
История личных встреч
27.09.2024Германия — Бундеслига5-й турБоруссия Д4 : 2
22.09.2024Германия — Бундеслига4-й тур5 : 1Боруссия Д
18.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур0 : 3Боруссия Д
13.09.2024Германия — Бундеслига3-й турБоруссия Д4 : 2
31.08.2024Германия — Бундеслига2-й тур0 : 0Боруссия Д
28.09.2024Шотландия — Премьер-лига6-й тур0 : 6Селтик
22.09.2024Шотландия — Кубок лиги1/4 финалаСелтик5 : 2
18.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турСелтик5 : 1
14.09.2024Шотландия — Премьер-лига5-й турСелтик2 : 0
01.09.2024Шотландия — Премьер-лига4-й турСелтик3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Бавария13
2
1/8 финала
Селтик13
3
1/8 финала
Байер13
4
1/8 финала
Спарта П13
5
1/8 финала
Боруссия Д13
6
1/8 финала
Астон Вилла13
7
1/8 финала
Реал Мадрид13
8
1/8 финала
Ливерпуль13
9
Плей-офф
Ювентус13
10
Плей-офф
Спортинг13
11
Плей-офф
Брест13
12
Плей-офф
Бенфика13
13
Плей-офф
Монако13
14
Плей-офф
Атлетико М13
15
Плей-офф
ПСЖ13
16
Плей-офф
Манчестер Сити11
17
Плей-офф
Аталанта11
18
Плей-офф
Интер М11
19
Плей-офф
Шахтёр11
20
Плей-офф
Арсенал11
21
Плей-офф
Болонья11
22
Плей-офф
Црвена Звезда10
23
Плей-офф
Барселона10
24
Плей-офф
Штурм10
25 РБ Лейпциг10
26 Жирона10
27 Милан10
28 ПСВ Эйндховен10
29 Штутгарт10
30 Лилль10
31 Ред Булл Зальцбург10
32 Янг Бойз10
33 Брюгге10
34 Слован Бр10
35 Фейеноорд10
36 Динамо З10

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