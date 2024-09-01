Слован Бр - Манчестер Сити 01 Октября прямая трансляция
Стадион: Тегельне Поле (Братислава, Словакия), вместимость: 30000
01 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слован Бр - Манчестер Сити, которое состоится 01 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Тегельне Поле (Братислава, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Слован Бр
Братислава, Словакия
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
|71
|вр
|Доминик Такач
|4
|зщ
|Гурам Кашия
|6
|зщ
|Кевин Виммер
|17
|зщ
|Юрий Медведев
|28
|пз
|Сесар Блэкман
|33
|пз
|Юрай Куцка
|77
|пз
|Данил Игнатенко
|10
|пз
|Марко Толич
|11
|нп
|Тигран Барсегян
|7
|нп
|Владимир Вайсс
|13
|нп
|Давид Стрелец
|18
|вр
|Штефан Ортега
|5
|зщ
|Джон Стоунз
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|26
|зщ
|Савио
|11
|зщ
|Жереми Доку
|82
|пз
|Рико Льюис
|27
|пз
|Матеус Нунес
|8
|пз
|Матео Ковачич
|47
|пз
|Фил Фоден
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
Главные тренеры
|Владимир Вайсс
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|27.09.2024
|Словакия — Суперлига
|9-й тур
|2 : 4
|21.09.2024
|Словакия — Суперлига
|8-й тур
|2 : 1
|18.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|5 : 1
|14.09.2024
|Словакия — Суперлига
|7-й тур
|1 : 2
|01.09.2024
|Словакия — Суперлига
|6-й тур
|0 : 5
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|24.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|3-й раунд
|2 : 1
|22.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 2
|18.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 0
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов: «Слован» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Бавария
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Селтик
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Байер
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Спарта П
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Боруссия Д
|1
|3
| 6
1/8 финала
|Астон Вилла
|1
|3
| 7
1/8 финала
|Реал Мадрид
|1
|3
| 8
1/8 финала
|Ливерпуль
|1
|3
| 9
Плей-офф
|Ювентус
|1
|3
| 10
Плей-офф
|Спортинг
|1
|3
| 11
Плей-офф
|Брест
|1
|3
| 12
Плей-офф
|Бенфика
|1
|3
| 13
Плей-офф
|Монако
|1
|3
| 14
Плей-офф
|Атлетико М
|1
|3
| 15
Плей-офф
|ПСЖ
|1
|3
| 16
Плей-офф
|Манчестер Сити
|1
|1
| 17
Плей-офф
|Аталанта
|1
|1
| 18
Плей-офф
|Интер М
|1
|1
| 19
Плей-офф
|Шахтёр
|1
|1
| 20
Плей-офф
|Арсенал
|1
|1
| 21
Плей-офф
|Болонья
|1
|1
| 22
Плей-офф
|Црвена Звезда
|1
|0
| 23
Плей-офф
|Барселона
|1
|0
| 24
Плей-офф
|Штурм
|1
|0
|25
|РБ Лейпциг
|1
|0
|26
|Жирона
|1
|0
|27
|Милан
|1
|0
|28
|ПСВ Эйндховен
|1
|0
|29
|Штутгарт
|1
|0
|30
|Лилль
|1
|0
|31
|Ред Булл Зальцбург
|1
|0
|32
|Янг Бойз
|1
|0
|33
|Брюгге
|1
|0
|34
|Слован Бр
|1
|0
|35
|Фейеноорд
|1
|0
|36
|Динамо З
|1
|0