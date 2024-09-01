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Слован Бр - Манчестер Сити 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Тегельне Поле (Братислава, Словакия), вместимость: 30000
01 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Слован Бр
Манчестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слован Бр - Манчестер Сити, которое состоится 01 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Тегельне Поле (Братислава, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Слован Бр
Братислава, Словакия
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
71 Словакия вр Доминик Такач
4 Грузия зщ Гурам Кашия
6 Австрия зщ Кевин Виммер
17 Чехия зщ Юрий Медведев
28 Панама пз Сесар Блэкман
33 Словакия пз Юрай Куцка
77 Украина пз Данил Игнатенко
10 Хорватия пз Марко Толич
11 Армения нп Тигран Барсегян
7 Словакия нп Владимир Вайсс
13 Словакия нп Давид Стрелец
18 Германия вр Штефан Ортега
5 Англия зщ Джон Стоунз
25 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
26 Бразилия зщ Савио
11 Бельгия зщ Жереми Доку
82 Англия пз Рико Льюис
27 Португалия пз Матеус Нунес
8 Хорватия пз Матео Ковачич
47 Англия пз Фил Фоден
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
Главные тренеры
Словакия Владимир Вайсс
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
27.09.2024 Словакия — Суперлига 9-й тур 2 : 4Слован Бр
21.09.2024 Словакия — Суперлига 8-й тур Слован Бр2 : 1
18.09.2024 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур 5 : 1Слован Бр
14.09.2024 Словакия — Суперлига 7-й тур 1 : 2Слован Бр
01.09.2024 Словакия — Суперлига 6-й тур Слован Бр0 : 5
28.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур 1 : 1Манчестер Сити
24.09.2024 Англия — Кубок лиги 3-й раунд Манчестер Сити2 : 1
22.09.2024 Англия — Премьер-лига 5-й тур Манчестер Сити2 : 2
18.09.2024 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур Манчестер Сити0 : 0
14.09.2024 Англия — Премьер-лига 4-й тур Манчестер Сити2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов: «Слован» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Бавария13
2
1/8 финала
Селтик13
3
1/8 финала
Байер13
4
1/8 финала
Спарта П13
5
1/8 финала
Боруссия Д13
6
1/8 финала
Астон Вилла13
7
1/8 финала
Реал Мадрид13
8
1/8 финала
Ливерпуль13
9
Плей-офф
Ювентус13
10
Плей-офф
Спортинг13
11
Плей-офф
Брест13
12
Плей-офф
Бенфика13
13
Плей-офф
Монако13
14
Плей-офф
Атлетико М13
15
Плей-офф
ПСЖ13
16
Плей-офф
Манчестер Сити11
17
Плей-офф
Аталанта11
18
Плей-офф
Интер М11
19
Плей-офф
Шахтёр11
20
Плей-офф
Арсенал11
21
Плей-офф
Болонья11
22
Плей-офф
Црвена Звезда10
23
Плей-офф
Барселона10
24
Плей-офф
Штурм10
25 РБ Лейпциг10
26 Жирона10
27 Милан10
28 ПСВ Эйндховен10
29 Штутгарт10
30 Лилль10
31 Ред Булл Зальцбург10
32 Янг Бойз10
33 Брюгге10
34 Слован Бр10
35 Фейеноорд10
36 Динамо З10

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