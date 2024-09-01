Локомотив М - Оренбург 01 Октября прямая трансляция
01 Октября 2024 года в 18:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа B. 5-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Оренбург, которое состоится 01 Октября 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа B. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Локомотив М
Москва
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
|Михаил Михайлович Галактионов
|Давид Деограсия
История личных встреч
|14.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 4
|13.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 2-й тур
|2 : 3
|12.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 2
|17.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 2
|16.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 4
|28.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|5 : 1
|21.06.2020
|Россия - Премьер-Лига
|23-й тур
|1 : 0
|22.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|10-й тур
|2 : 3
|08.12.2018
|Россия - Премьер-Лига
|17-й тур
|2 : 1
|12.08.2018
|Россия - Премьер-Лига
|3-й тур
|1 : 0
|28.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 1
|27.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 0
|22.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 3
|20.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 2
|19.09.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 4-й тур
|1 : 5
|27.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 2
|27.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|3 : 1
|22.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 0
|20.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 1
|18.09.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 4-й тур
|3 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Локомотив» — «Оренбург». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|4
|9
|2
|Динамо М
|4
|8
|3
|Динамо Мх
|4
|7
|4
|Крылья Советов
|4
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|4
|12
|2
|Ростов
|4
|9
|3
|Химки
|4
|3
|4
|Оренбург
|4
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|4
|9
|2
|ЦСКА
|4
|8
|3
|Ахмат
|4
|6
|4
|Пари Нижний Новгород
|4
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|4
|10
|2
|Акрон
|4
|8
|3
|Рубин
|4
|6
|4
|Факел
|4
|0