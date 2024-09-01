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Локомотив М - Оренбург 01 Октября прямая трансляция

01 Октября 2024 года в 18:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа B. 5-й тур
Локомотив МОренбург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Оренбург, которое состоится 01 Октября 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа B. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Локомотив М
Москва
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
Россия Михаил Михайлович Галактионов
Испания Давид Деограсия
История личных встреч
14.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур Оренбург2 : 4Локомотив М
13.08.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 2-й тур Оренбург2 : 3Локомотив М
12.05.2024 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур Оренбург0 : 2Локомотив М
17.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур Локомотив М0 : 2Оренбург
16.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур Оренбург1 : 4Локомотив М
28.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Локомотив М5 : 1Оренбург
21.06.2020 Россия - Премьер-Лига 23-й тур Локомотив М1 : 0Оренбург
22.09.2019 Россия - Премьер-Лига 10-й тур Оренбург2 : 3Локомотив М
08.12.2018 Россия - Премьер-Лига 17-й тур Локомотив М2 : 1Оренбург
12.08.2018 Россия - Премьер-Лига 3-й тур Оренбург1 : 0Локомотив М
28.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур Локомотив М3 : 1
27.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Локомотив М0 : 0
22.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур 1 : 3Локомотив М
20.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 1 : 2Локомотив М
19.09.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 4-й тур 1 : 5Локомотив М
27.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур Оренбург1 : 2
27.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 3 : 1Оренбург
22.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур 0 : 0Оренбург
20.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Оренбург1 : 1
18.09.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 4-й тур 3 : 1Оренбург
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Локомотив» — «Оренбург». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М49
2 Динамо М48
3 Динамо Мх47
4 Крылья Советов40
Группа B
КомандаИО
1 Локомотив М412
2 Ростов49
3 Химки43
4 Оренбург40
Группа C
КомандаИО
1 Краснодар49
2 ЦСКА48
3 Ахмат46
4 Пари Нижний Новгород41
Группа D
КомандаИО
1 Зенит410
2 Акрон48
3 Рубин46
4 Факел40

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