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Кардифф Сити - Миллуолл 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
01 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 8-й тур
Кардифф Сити
Миллуолл

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кардифф Сити - Миллуолл, которое состоится 01 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кардифф Сити
Кардифф
Миллуолл
Лондон
История личных встреч
13.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 43-й турМиллуолл3 : 1Кардифф Сити
09.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й турКардифф Сити1 : 0Миллуолл
21.01.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 28-й турКардифф Сити0 : 1Миллуолл
03.09.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турМиллуолл2 : 0Кардифф Сити
12.02.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 32-й турМиллуолл2 : 1Кардифф Сити
21.08.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турКардифф Сити3 : 1Миллуолл
30.01.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 27-й турКардифф Сити1 : 1Миллуолл
21.11.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 12-й турМиллуолл1 : 1Кардифф Сити
26.12.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й турКардифф Сити1 : 1Миллуолл
22.10.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й турМиллуолл2 : 2Кардифф Сити
28.09.2024Англия — Чемпионшип7-й тур4 : 1Кардифф Сити
21.09.2024Англия — Чемпионшип6-й турКардифф Сити0 : 2
14.09.2024Англия — Чемпионшип5-й тур1 : 0Кардифф Сити
31.08.2024Англия — Чемпионшип4-й турКардифф Сити0 : 2
28.08.2024Англия — Кубок лиги2-й раундКардифф Сити3 : 5
28.09.2024Англия — Чемпионшип7-й турМиллуолл3 : 1
21.09.2024Англия — Чемпионшип6-й тур1 : 1Миллуолл
14.09.2024Англия — Чемпионшип5-й турМиллуолл0 : 1
31.08.2024Англия — Чемпионшип4-й турМиллуолл3 : 0
27.08.2024Англия — Кубок лиги2-й раундМиллуолл0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Вест Бромвич Альбион716
2
Повышение
Сандерленд715
3
Плей-офф
Блэкберн Роверс715
4
Плей-офф
Бёрнли714
5
Плей-офф
Лидс Юнайтед714
6
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед713
7 Уотфорд713
8 Мидлсбро711
9 Суонси Сити711
10 Норвич Сити711
11 Оксфорд Юнайтед710
12 Халл Сити79
13 Дерби Каунти79
14 Бристоль Сити79
15 Миллуолл78
16 Плимут Аргайл78
17 Куинз Парк Рейнджерс77
18 Шеффилд Уэнсдей77
19 Лутон Таун77
20 Сток Сити76
21 Ковентри Сити75
22
Зона вылета
Престон Норт Энд75
23
Зона вылета
Портсмут74
24
Зона вылета
Кардифф Сити71

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