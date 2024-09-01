01:12 ()
Свернуть список

Лутон Таун - Оксфорд Юнайтед 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия), вместимость: 12027
01 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 8-й тур
Лутон Таун
Оксфорд Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Оксфорд Юнайтед, которое состоится 01 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лутон Таун
Лутон
Оксфорд Юнайтед
Оксфорд
История личных встреч
04.05.2019 Англия - Первая лига Первая лига. 46-й тур Лутон Таун3 : 1Оксфорд Юнайтед
02.10.2018 Англия - Первая лига Первая лига. 11-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 2Лутон Таун
16.04.2016 Англия - Вторая лига Вторая лига. 42-й тур Оксфорд Юнайтед2 : 3Лутон Таун
15.08.2015 Англия - Вторая лига Вторая лига. 2-й тур Лутон Таун2 : 2Оксфорд Юнайтед
07.02.2015 Англия - Вторая лига 29-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 1Лутон Таун
27.09.2014 Англия - Вторая лига 10-й тур Лутон Таун2 : 0Оксфорд Юнайтед
27.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур 3 : 1Лутон Таун
21.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур Лутон Таун2 : 1
14.09.2024 Англия — Чемпионшип 5-й тур 0 : 1Лутон Таун
30.08.2024 Англия — Чемпионшип 4-й тур Лутон Таун1 : 2
27.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд 1 : 1 4 : 1Лутон Таун
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур Оксфорд Юнайтед0 : 0
21.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур 2 : 1Оксфорд Юнайтед
14.09.2024 Англия — Чемпионшип 5-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 0
31.08.2024 Англия — Чемпионшип 4-й тур Оксфорд Юнайтед3 : 1
27.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд 1 : 0Оксфорд Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Вест Бромвич Альбион716
2
Повышение
Сандерленд715
3
Плей-офф
Блэкберн Роверс715
4
Плей-офф
Бёрнли714
5
Плей-офф
Лидс Юнайтед714
6
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед713
7 Уотфорд713
8 Мидлсбро711
9 Суонси Сити711
10 Норвич Сити711
11 Оксфорд Юнайтед710
12 Халл Сити79
13 Дерби Каунти79
14 Бристоль Сити79
15 Миллуолл78
16 Плимут Аргайл78
17 Куинз Парк Рейнджерс77
18 Шеффилд Уэнсдей77
19 Лутон Таун77
20 Сток Сити76
21 Ковентри Сити75
22
Зона вылета
Престон Норт Энд75
23
Зона вылета
Портсмут74
24
Зона вылета
Кардифф Сити71

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close