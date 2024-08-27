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Бёрнли - Плимут Аргайл 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
01 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 8-й тур
Бёрнли
Плимут Аргайл

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Плимут Аргайл, которое состоится 01 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Плимут Аргайл
Плимут
История личных встреч
28.09.2024Англия — Чемпионшип7-й тур0 : 0Бёрнли
21.09.2024Англия — Чемпионшип6-й турБёрнли2 : 1
14.09.2024Англия — Чемпионшип5-й тур0 : 1Бёрнли
31.08.2024Англия — Чемпионшип4-й турБёрнли1 : 1
28.08.2024Англия — Кубок лиги2-й раунд2 : 0Бёрнли
27.09.2024Англия — Чемпионшип7-й турПлимут Аргайл3 : 1
21.09.2024Англия — Чемпионшип6-й тур1 : 0Плимут Аргайл
14.09.2024Англия — Чемпионшип5-й турПлимут Аргайл3 : 2
31.08.2024Англия — Чемпионшип4-й турПлимут Аргайл0 : 1
27.08.2024Англия — Кубок лиги2-й раунд2 : 0Плимут Аргайл
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Вест Бромвич Альбион716
2
Повышение
Сандерленд715
3
Плей-офф
Блэкберн Роверс715
4
Плей-офф
Бёрнли714
5
Плей-офф
Лидс Юнайтед714
6
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед713
7 Уотфорд713
8 Мидлсбро711
9 Суонси Сити711
10 Норвич Сити711
11 Оксфорд Юнайтед710
12 Халл Сити79
13 Дерби Каунти79
14 Бристоль Сити79
15 Миллуолл78
16 Плимут Аргайл78
17 Куинз Парк Рейнджерс77
18 Шеффилд Уэнсдей77
19 Лутон Таун77
20 Сток Сити76
21 Ковентри Сити75
22
Зона вылета
Престон Норт Энд75
23
Зона вылета
Портсмут74
24
Зона вылета
Кардифф Сити71

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