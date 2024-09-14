Жирона - Фейеноорд 02 Октября прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14500
02 Октября 2024 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Урс Шнидер (Швейцария);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Фейеноорд, которое состоится 02 Октября 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жирона
Жирона, Испания
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|16
|зщ
|Алехандро Франсес
|5
|зщ
|Давид Лопес
|18
|зщ
|Ладислав Крейчи
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|21
|пз
|Янхель Эррера
|22
|пз
|Джон Солис
|23
|пз
|Иван Мартин
|10
|пз
|Ясер Асприлья
|8
|нп
|Виктор Цыганков
|9
|нп
|Абель Руис
|22
|вр
|Тимон Велленройтер
|30
|зщ
|Джордан Лотомба
|3
|зщ
|Томас Белен
|33
|зщ
|Давид Ганцко
|5
|зщ
|Гейс Смал
|27
|пз
|Антони Миламбо
|4
|пз
|Хван Ин Бём
|8
|пз
|Квинтен Тимбер
|38
|нп
|Ибрахим Осман
|9
|нп
|Аясэ Уэда
|14
|нп
|Игор Пайшао
Главные тренеры
|Анхель Мичел
|Брайан Приске Педерсен
История личных встреч
|29.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 1
|25.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|0 : 0
|21.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|2 : 0
|18.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 0
|15.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 4
|28.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|1 : 1
|22.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|2 : 0
|19.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 4
|14.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|2 : 2
|25.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Брест
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Спарта П
|2
|4
| 3
1/8 финала
|Бавария
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Селтик
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Байер
|1
|3
| 6
1/8 финала
|Боруссия Д
|1
|3
| 7
1/8 финала
|Астон Вилла
|1
|3
| 8
1/8 финала
|Реал Мадрид
|1
|3
| 9
Плей-офф
|Ливерпуль
|1
|3
| 10
Плей-офф
|Ювентус
|1
|3
| 11
Плей-офф
|Спортинг
|1
|3
| 12
Плей-офф
|Бенфика
|1
|3
| 13
Плей-офф
|Монако
|1
|3
| 14
Плей-офф
|Атлетико М
|1
|3
| 15
Плей-офф
|ПСЖ
|1
|3
| 16
Плей-офф
|Манчестер Сити
|1
|1
| 17
Плей-офф
|Аталанта
|1
|1
| 18
Плей-офф
|Интер М
|1
|1
| 19
Плей-офф
|Шахтёр
|1
|1
| 20
Плей-офф
|Арсенал
|1
|1
| 21
Плей-офф
|Болонья
|1
|1
| 22
Плей-офф
|Штутгарт
|2
|1
| 23
Плей-офф
|Црвена Звезда
|1
|0
| 24
Плей-офф
|Барселона
|1
|0
|25
|Штурм
|1
|0
|26
|РБ Лейпциг
|1
|0
|27
|Жирона
|1
|0
|28
|Милан
|1
|0
|29
|ПСВ Эйндховен
|1
|0
|30
|Лилль
|1
|0
|31
|Янг Бойз
|1
|0
|32
|Брюгге
|1
|0
|33
|Слован Бр
|1
|0
|34
|Фейеноорд
|1
|0
|35
|Динамо З
|1
|0
|36
|Ред Булл Зальцбург
|2
|0