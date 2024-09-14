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Жирона - Фейеноорд 02 Октября прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14500
02 Октября 2024 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Урс Шнидер (Швейцария);
Жирона
Фейеноорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Фейеноорд, которое состоится 02 Октября 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жирона
Жирона, Испания
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
13АргентинаврПауло Гассанига
16ИспаниязщАлехандро Франсес
5ИспаниязщДавид Лопес
18ЧехиязщЛадислав Крейчи
3ИспаниязщМигель Гутьеррес
21ВенесуэлапзЯнхель Эррера
22КолумбияпзДжон Солис
23ИспанияпзИван Мартин
10КолумбияпзЯсер Асприлья
8УкраинанпВиктор Цыганков
9ИспаниянпАбель Руис
22ГерманияврТимон Велленройтер
30ШвейцариязщДжордан Лотомба
3НидерландызщТомас Белен
33СловакиязщДавид Ганцко
5НидерландызщГейс Смал
27НидерландыпзАнтони Миламбо
4Южная КореяпзХван Ин Бём
8НидерландыпзКвинтен Тимбер
38ГананпИбрахим Осман
9ЯпониянпАясэ Уэда
14БразилиянпИгор Пайшао
Главные тренеры
ИспанияАнхель Мичел
ДанияБрайан Приске Педерсен
История личных встреч
29.09.2024Испания — Примера8-й тур1 : 1Жирона
25.09.2024Испания — Примера7-й турЖирона0 : 0
21.09.2024Испания — Примера6-й тур2 : 0Жирона
18.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур1 : 0Жирона
15.09.2024Испания — Примера5-й турЖирона1 : 4
28.09.2024Нидерланды — Эредивизия7-й тур1 : 1Фейеноорд
22.09.2024Нидерланды — Эредивизия6-й турФейеноорд2 : 0
19.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турФейеноорд0 : 4
14.09.2024Нидерланды — Эредивизия5-й тур2 : 2Фейеноорд
25.08.2024Нидерланды — Эредивизия3-й тур1 : 1Фейеноорд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Брест26
2
1/8 финала
Спарта П24
3
1/8 финала
Бавария13
4
1/8 финала
Селтик13
5
1/8 финала
Байер13
6
1/8 финала
Боруссия Д13
7
1/8 финала
Астон Вилла13
8
1/8 финала
Реал Мадрид13
9
Плей-офф
Ливерпуль13
10
Плей-офф
Ювентус13
11
Плей-офф
Спортинг13
12
Плей-офф
Бенфика13
13
Плей-офф
Монако13
14
Плей-офф
Атлетико М13
15
Плей-офф
ПСЖ13
16
Плей-офф
Манчестер Сити11
17
Плей-офф
Аталанта11
18
Плей-офф
Интер М11
19
Плей-офф
Шахтёр11
20
Плей-офф
Арсенал11
21
Плей-офф
Болонья11
22
Плей-офф
Штутгарт21
23
Плей-офф
Црвена Звезда10
24
Плей-офф
Барселона10
25 Штурм10
26 РБ Лейпциг10
27 Жирона10
28 Милан10
29 ПСВ Эйндховен10
30 Лилль10
31 Янг Бойз10
32 Брюгге10
33 Слован Бр10
34 Фейеноорд10
35 Динамо З10
36 Ред Булл Зальцбург20

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