Крылья Советов - Динамо Мх 02 Октября прямая трансляция
02 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа A. 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Динамо Мх, которое состоится 02 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа A. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Крылья Советов
Самара
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
|Игорь Витальевич Осинькин
|Хасанби Эдуардович Биджиев
История личных встреч
|01.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
|01.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 1-й тур
|1 : 0
|29.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 0
|27.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|0 : 0
|23.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|20.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 3
|19.09.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 4-й тур
|4 : 1
|29.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|22.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 0
|18.09.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 4-й тур
|2 : 2 3 : 5
|15.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|01.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала). Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|4
|9
|2
|Динамо М
|4
|8
|3
|Динамо Мх
|4
|7
|4
|Крылья Советов
|4
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|5
|15
|2
|Ростов
|4
|9
|3
|Химки
|4
|3
|4
|Оренбург
|5
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|ЦСКА
|5
|11
|2
|Краснодар
|4
|9
|3
|Ахмат
|4
|6
|4
|Пари Нижний Новгород
|5
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|4
|10
|2
|Акрон
|4
|8
|3
|Рубин
|5
|6
|4
|Факел
|5
|3