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Крылья Советов - Динамо Мх 02 Октября прямая трансляция

02 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа A. 5-й тур
Крылья Советов
Динамо Мх

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Динамо Мх, которое состоится 02 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа A. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Крылья Советов
Самара
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
РоссияИгорь Витальевич Осинькин
РоссияХасанби Эдуардович Биджиев
История личных встреч
01.09.2024МИР Российская Премьер-лига7-й турКрылья Советов0 : 1Динамо Мх
01.08.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа A. 1-й турДинамо Мх1 : 0Крылья Советов
29.09.2024МИР Российская Премьер-лига10-й турКрылья Советов0 : 0
27.09.2024Россия — МФЛПлей-офф за право остатьсяКрылья Советов0 : 0
23.09.2024МИР Российская Премьер-лига9-й тур1 : 1Крылья Советов
20.09.2024Россия — МФЛПлей-офф за право остаться1 : 3Крылья Советов
19.09.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа A. 4-й тур4 : 1Крылья Советов
29.09.2024МИР Российская Премьер-лига10-й турДинамо Мх0 : 1
22.09.2024МИР Российская Премьер-лига9-й тур0 : 0Динамо Мх
18.09.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа A. 4-й турДинамо Мх2 : 2 3 : 5
15.09.2024МИР Российская Премьер-лига8-й турДинамо Мх1 : 1
01.09.2024МИР Российская Премьер-лига7-й турКрылья Советов0 : 1Динамо Мх
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала). Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М49
2 Динамо М48
3 Динамо Мх47
4 Крылья Советов40
Группа B
КомандаИО
1 Локомотив М515
2 Ростов49
3 Химки43
4 Оренбург50
Группа C
КомандаИО
1 ЦСКА511
2 Краснодар49
3 Ахмат46
4 Пари Нижний Новгород51
Группа D
КомандаИО
1 Зенит410
2 Акрон48
3 Рубин56
4 Факел53

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