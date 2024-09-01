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Ахмат - Краснодар 02 Октября прямая трансляция

02 Октября 2024 года в 21:15 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа C. 5-й тур
Ахмат
Краснодар

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Краснодар, которое состоится 02 Октября 2024 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа C. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ахмат
Грозный
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
РоссияМагомед Мусаевич Адиев
История личных встреч
15.08.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа C. 2-й турКраснодар1 : 0Ахмат
21.07.2024МИР Российская Премьер-лига1-й турАхмат1 : 1Краснодар
04.05.2024МИР Российская Премьер-лига27-й турКраснодар0 : 1Ахмат
16.09.2023МИР Российская Премьер-лига8-й турАхмат1 : 1Краснодар
03.06.2023МИР Российская Премьер-лига30-й турАхмат2 : 2Краснодар
15.03.2023Fonbet Кубок России1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)Ахмат0 : 3Краснодар
15.10.2022МИР Российская Премьер-лига13-й турКраснодар2 : 3Ахмат
21.05.2022Россия - Премьер-Лига30-й турКраснодар1 : 1Ахмат
18.09.2021Россия - Премьер-Лига8-й турАхмат0 : 2Краснодар
03.04.2021Россия - Премьер-Лига24-й турКраснодар0 : 5Ахмат
28.09.2024МИР Российская Премьер-лига10-й тур3 : 0Ахмат
27.09.2024Россия — МФЛПлей-офф за право остаться2 : 0Ахмат
23.09.2024МИР Российская Премьер-лига9-й турАхмат1 : 1
19.09.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа C. 4-й тур1 : 2Ахмат
19.09.2024Россия — МФЛПлей-офф за право остатьсяАхмат1 : 3
28.09.2024МИР Российская Премьер-лига10-й турКраснодар2 : 0
27.09.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионовКраснодар4 : 0
21.09.2024МИР Российская Премьер-лига9-й тур2 : 5Краснодар
20.09.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионов1 : 0Краснодар
18.09.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа C. 4-й тур2 : 0Краснодар
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Ахмат» — «Краснодар». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 21:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М49
2 Динамо М48
3 Динамо Мх47
4 Крылья Советов40
Группа B
КомандаИО
1 Локомотив М515
2 Ростов49
3 Химки43
4 Оренбург50
Группа C
КомандаИО
1 ЦСКА511
2 Краснодар49
3 Ахмат46
4 Пари Нижний Новгород51
Группа D
КомандаИО
1 Зенит410
2 Акрон48
3 Рубин56
4 Факел53

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